Финансовый гороскоп на май 2024 года

Все самые смелые планы по бизнесу, расширению производства, финансовых инвестиций, лучше воплотить в жизнь в мае. В этом месяце очень сильно ощущается энергия счастья, удачи и успехов в обществе. Период будет относительно стабильным в плане финансов, и, хорошо бы, воспользоваться этим потенциалом в интересах будущего.

Не упускайте ни одного предложения, которое сулит дополнительный заработок. Предприниматели смогут повысить прибыльность компании, но для этого придется пойти на небольшой риск и взять кредит, или же попросить в долг у друзей. Удачными будут проекты, связанные с интернетом и цифровыми технологиями. Работу стоит менять только в том случае, если поступило более выгодное предложение.

Для успеха сейчас важно четко планировать и действовать без промедлений, тщательно обдумывая каждый шаг. Для поддержания стабильных доходов придется усердно и кропотливо трудиться. Подработка или хобби принесут весомую прибыль. Наступила светлая полоса, но это не значит, что можно расслабиться и сложить руки – идите вперед, проявляйте инициативу и звезды во всем вас поддержат!

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Главной задачей и настоящей удачей этого месяца станет развитие связей с коллегами из других городов или стран. Возможна поездка, которая сложится очень удачно и позволит продвинуть дела вперед. Вероятно появление новых друзей, единомышленников и полезных знакомых. Помимо этого, реально и возобновление старых связей. Благодаря многочисленным покровителям вы сможете реализовать свои далеко идущие планы, а в некоторых случаях даже подумать о переезде, или о приобретении недвижимости в дальних странах.

ТЕЛЕЦ

Преград практически никаких нет, вас поддерживают, вы востребованы и уважаемы среди коллег. Наемным работникам захочется оставить все дела и отправиться в отпуск, поскольку в последнее время вы трудились за весь коллектив в офисе. Позвольте себе на время забыть о работе, вы заслужили полноценный отдых. Предприниматели задумаются о реорганизации своего бизнеса и расширении штата сотрудников. Возможны удачные сделки с недвижимостью, если они были запланированы еще в прошлом году.

БЛИЗНЕЦЫ

В финансовом отношении май довольно благополучен. Денег становится больше и помимо обычных заработков можно рассчитывать на возврат старых долгов, получение кредита. Во второй половине месяца вы будете заняты кропотливой работой с документами и наведением порядка в проектах. Лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в «сырые» или рискованные проекты, не заключать сделки с сомнительными партнерами. Есть возможность карьерного роста у тех, кто работает в финансовой сфере.

РАК

Финансовая ситуация пока зыбкая и нестабильная, но ваша природная рассудительность поможет правильно распланировать все расходы. Предчувствие положительных перемен к концу месяца станет очевидным, будет получена долгожданная прибыль. Возможно, вскоре вы получите выгодные предложения, которые увеличат ваши доходы в разы. Однако наберитесь терпения, это произойдет не раньше последних чисел месяца. В работе сделайте временную паузу, она необходима для переоценки своих способностей.

ЛЕВ

Главное для вас в этом месяце – сформировать четкое мнение по поводу важных для вас вопросов, решение которых назрело. Это потребует некоторого времени, но, как говорится, тише едешь – дальше будешь. Звезды советуют задуматься над сменой места работы или получением новой профессии. Все начинания мая будут успешны и принесут материальную стабильность в скором времени. Предприниматели будут вынуждены заняться налоговыми декларациями, рекомендуется с осторожностью заполнять бумаги, проверяя все пункты.

ДЕВА

Чтобы хорошо заработать, не сидите на месте. У вас большой потенциал, поэтому задействуйте все ресурсы для увеличения доходов. Многие предприниматели продолжат расширение дела, и важной статьей грядущих расходов станут дела хозяйственные, а также различные операции с недвижимостью. Возможно, для этого придется привлечь средства со стороны. Многие представители знака столкнутся с жесткой конкуренцией, однако ваши позиции довольно сильны, и ничего, кроме большого нервного стресса, вам не грозит.

ВЕСЫ

У активных и успешных людей возникнут проблемы к концу мая, если будут придерживаться старой модели поведения и методов в работе. Казалось бы, многое преодолено, но сейчас придется вновь возвращаться к прежним вопросам и решать сложные задачи новыми способами. Помимо этого, возможны и неожиданные проверки, что затормозит далеко идущие планы, но не отменит их совсем. Поиск внутренней и внешней гармонии сильно затянулся – пора действовать. Отправляйтесь в небольшое путешествие, чтобы получить идеи для самореализации!

СКОРПИОН

Май принесет долгожданное обновление на профессиональном поприще. Поддержка руководства поможет достичь значительных успехов в работе. Смело говорите о повышении, новой должности или прибавки к зарплате. Предприниматели смогут без препятствий зарегистрировать компанию или небольшое предприятие. А вот наемным сотрудникам предстоит принять нелегкое решение о смене работы – поступит немало заманчивых предложений. Хорошо поднимутся те, кто работает в качестве индивидуального предпринимателя.

СТРЕЛЕЦ

Большую помощь вам окажут партнеры по делу, их влияние на финансовые дела можно однозначно оценить как положительное. Однако начальникам всех рангов рекомендуется внимательно отнестись к подчиненным и всем рабочим процессам, происходящим в коллективе. Служащие должны внимательно относиться к работе; звезды рекомендуют исключить вероятность недоразумений, просчетов и прочих проблем. Вторая половина более благоприятна во всех отношениях, поэтому не торопитесь с выводами, если что-то не получается.

КОЗЕРОГ

С деньгами в это время трудностей не возникнет, но расходы будут большими, особенно, если у вас есть дети. Май как нельзя лучше подходит для распутывания самых сложных загадок, тайных интриг и любой аналитической работы. Вы почувствуете прилив сил и сможете решить большинство накопившихся проблем! Сейчас время объединяться с другими людьми, чтобы открыть свой бизнес или запустить проект. Попросите совета у профессионалов, помощь влиятельных друзей станет хорошим подспорьем в бизнесе.

ВОДОЛЕЙ

На работе будет настоящий завал дел, вас будут раздирать на части. Это непростой период, требующий максимальной концентрации внимания и сил. Обсуждая условия сотрудничества, четко оговаривайте условия и обязательства, подписывайте договор. Безработные смогут найти интересную работу в интернете, получат поддержку от государства. Начальникам и предпринимателям рекомендуется обратить внимание на подчиненных. Возможно, пришло время очистить свой коллектив от тех, кто не готов вас поддержать.

РЫБЫ

Помимо личных заработков, можно рассчитывать на прибыль от удачных операций с недвижимостью, поддержку родственников. На основные нужды будет хватать. Важные перемены, на которые вы недавно надеялись, могут стартовать именно сейчас. Пусть результат не будет немедленным – главное начать. Во всех делах этого месяца вы можете рассчитывать на партнеров по совместному делу – их помощь будет действенной, и не только моральной, но и материальной. Это поможет завоевать новые перспективы и избавит от многих проблем.

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