Не ходите без документов: в Киеве СБУ начала внезапные проверки

Речь идет о проверке документов у прохожих, а также о возможном осмотре жилых, офисных и других помещений для выявления запрещенных предметов.

СБУ будет проверять людей в самом центре Киева. 1 мая в Службе безопасности объявили, что проводят меры безопасности. Среди задач – проверка горожан, осмотр зданий, в том числе жилых и офисных.

Что происходит, с чем связаны такие меры, будут ли для этого перекрывать улицы столицы и какие документы при себе нужно иметь? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

СБУ будет проверять людей

СБУ сообщает киевлян и гостей украинской столицы. В Службе заявили, что 1 мая проводят меры безопасности в Шевченковском районе столицы. Речь идет о проверке документов у прохожих, а также о возможном осмотре жилых, офисных и других помещений для выявления запрещенных предметов. Будут ходить по центру Киева контрразведчики вместе с другими правоохранителями, в том числе с Нацполицией.



“Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций – Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.

Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

Отработки проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, привлеченными к обороне столицы», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Будут ходить по домам?

В СБУ уточнили, что именно будут делать в центре столицы и как на это следует реагировать гражданам:

“Во время мер безопасности силовики:

⁠проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

⁠осуществляют проверку граждан, которые находятся на территории центральной части города.

Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта”.

В спецслужбе уверяют, что их проверка плановая, поэтому особых неудобств для киевлян она не доставит. Просят людей отнестись к этому с пониманием, а также не забыть документы, удостоверяющие личность. Именно их и будут проверять в случае остановки.

“СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Отмечаем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», — сообщили в СБУ.

Россия бросила новый фейк

Совершенно неудивительно, что на эту новость моментально отреагировали россияне. Их пропагандисты сразу придумали объяснения. Якобы СБУ в самом центре Киева ищет несогласных с режимом Зеленского. Напомним, что ранее в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины предупреждали, что россияне будут пользоваться любыми поводами, чтобы доказать якобы "нелегитимность" Зеленского. Это этакая агония после "Киев за 3 дня" на третьем году полномасштабной войны.

Развитие ИПСО Майдан-3

Прогнозируется, что иск гражданина Украины А. Серика против Верховной Рады Украины относительно легитимности Президента В. Зеленского усилит ИПСО «Майдан-3». Таким образом, кремль развивает свою самую дорогую ИПСО, на продвижение которой в Telegram россияне уже потратили более 250 млн долларов. Основная цель вражеской кампании не изменилась – это разжигание вражды и обострение противоречий в Украине”, – сообщили в ЦПИ.

Напомним, если бы в Украине не было военного положения, то в марте 2024 года состоялись бы президентские выборы, а в мае принял бы присягу новоизбранный глава государства. Но в условиях военного положения выборы невозможны. Согласно Конституции президент должен выполнять свои полномочия до момента инаугурации своего преемника.

Внимание! Новые провокации от россиян

В ЦПИ также предупредили украинцев: Россия может прибегнуть к новым провокациям уже в ближайшие праздничные дни. По мнению специалистов, рашисты попытаются давить на украинцев информационно, выпуская фейки о якобы притеснениях УПЦ МП. Не исключено, что россияне будут еще активнее атаковать Украину ракетами и дронами на праздники, как они это делали уже не раз. В КГГА отреагировали на подобную угрозу. Говорят, с 1 по 5 мая в столице усилят безопасность.



“Во время празднования Воскресения Господня, 5 мая, в столице Украины будут задействованы все необходимые меры безопасности. Для поддержки правопорядка привлекаются представители Национальной полиции Украины и сотрудники муниципальной охраны Киева. Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих — храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с целью недопущения провокаций.

Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые при воздушной тревоге будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей к ближайшим укрытиям.

Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве во избежание правонарушений”, — сообщили в КГГА.

Правила неизменны

К тому же, несмотря на большой праздник, в столице будет действовать уже привычный комендантский час — с полуночи до 5 утра. Власти города призывают киевлян и гостей города заботиться о своей безопасности и посмотреть богослужение онлайн.

“Дорогие киевляне и гости города, по возможности посмотрите богослужение онлайн – по ТВ или через YouTube или Facebook. Если все же решите пойти в храм — заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей. Не забывайте – в стране продолжается война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинения зла! Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Соблюдайте правила безопасности. Помните о сигналах воздушной тревоги. При объявлении – направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!», — отметили в КГГА.

Стоит отметить, что меры безопасности силовики в столице проводят не впервые. Еще в феврале 2024 года обучение безопасности объявили в киевской полиции и ТРО. В Оболонском районе тогда выставили дополнительные блокпосты, где в течение дня проверяли прохожих и автомобилистов. Тогда же Оболонский ТЦК в Facebook выставил вот такое странное сообщение, где объявили, что их сотрудники вместе с полицейскими и другими защитниками города ищут ДРГ.

Что это было? Не знают даже в КГГА. Тогда там уточнили, что правоохранители проводили обучение безопасности, которые помогут им на случай нового нападения на Киев. Сообщение о ДРГ от ТЦК позже удалили. Некоторые горожане восприняли это за шутку, но большинство раскритиковали силовиков, потому что они создали дополнительные пробки, а на блокпостах военные из ТЦК издавали повестки.



Как в феврале заявил начальник КМВА Сергей Попко, в условиях войны безопасность Киева и защита его жителей нуждаются в постоянном повышении уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому подобные мероприятия будут проходить и дальше.

Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учеб происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения”, – рассказал сайту ТСН.ua Сергей Попко, начальник КМВА.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НЕ ХОДИТЕ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ! В КИЕВЕ СБУ НАЧАЛА ВНЕЗАПНЫЕ ПРОВЕРКИ!

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