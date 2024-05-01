Россия усилит Черноморский флот двумя кораблями: когда это произойдет

В этом месяце на Зеленодольском заводе под Казанью предстоит спуск на воду двух кораблей, которые войдут в состав Черноморского флота РФ. Один из них – малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", а второй – патрульный корабль проекта 22160 проекта "Василий Быков". Но прежде, чем эти корабли смогут выполнять боевые задачи, пройдет еще много времени.

Об этом рассказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.

"Дело в том, что между спуском на воду и до того момента, как они будут зачислены в состав военно-морского флота, проходит значительное время. Что касается "Каракурта", то среднее время между пуском на воду и его фактическим началом боевого дежурства – это два года. Для патрульного корабля типа "Быкова" этот период меньше – примерно 9 месяцев", – пояснил эксперт.

Корабль проекта "Каракурт" является носителем ракет "Калибр", поэтому его появления в потрепанном ЧФ РФ будут ждать. Второй корабль — проекта "Василий Быков" — является такой себе патрульной "яхтой" с минимумом вооружения, поэтому вряд ли будет отправлен к морским границам Украины, однако и исключать этого нельзя.

"Смысл его пребывания там крайне ограничен, его максимум сейчас используют как плавучую батарею, потому что там даже собственного зенитно-ракетного комплекса нет, там в роли ПВО – моряк из ПЗРК "Игла", и именно поэтому враг ставит на вертолетную площадку ЗРК "Тор", как для сухопутной версии. То есть спуск на воду этих кораблей в Татарстане на Волге, откуда они сетью рек и каналов могут быть переброшены либо на Балтику, либо в Каспийскую флотилию, либо в Черное море, действительно это довольно долгий период", – подытожил Олег Катков.

Напомним, В ВМС рассказали, сколько кораблей потерял Черноморский флот РФ. На фоне потерь флота оккупанты усилили авиационную составляющую в Черноморском регионе.

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