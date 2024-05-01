Росія посилить Чорноморський флот двома кораблями: коли це станеться

Цього місяця на Зеленодольскому заводі під Казанню має відбутися спуск на воду двох кораблів, які увійдуть до складу Чорноморського флоту РФ. Один з них – малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", а другий – патрульний корабель проєкту 22160 проєкту "Василий Быков". Але перш ніж ці кораблі зможуть виконувати бойові завдання, мине ще багато часу.

Про це розповів головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.

"Річ у тім, що між спуском на воду і до того моменту, як вони будуть зараховані до складу військово-морського флоту, проходить значний час. Стосовно "Каракурту", то середній час між пуском на воду та його фактичним початком бойового чергування – це два роки. Для патрульного корабля типу "Быкова" цей період менший – приблизно 9 місяців", – пояснив експерт.

Корабель проєкту "Каракурт" є носієм ракет "Калібр", тому на його появу в пошарпаному ЧФ РФ чекатимуть. Натомість корабель проєкту "Василий Быков" є такою собі патрульною "яхтою" з мінімумом озброєння, тому навряд чи буде відправлений до морських кордонів України, однак і виключати цього не можна.

"Сенс його перебування там вкрай обмежений, його максимум зараз використають як плавучу батарею, тому що там навіть власного зенітно-ракетного комплексу немає, там у ролі ППО – моряк із ПЗРК "Ігла", а саме тому ворог ставить на вертолітний майданчик ЗРК "Тор", як для сухопутної версії. Тобто спуск на воду цих кораблів у Татарстані на Волзі, звідки вони мережею річок і каналів можуть бути перекинуті або на Балтику, або до Каспійської флотилії, або до Чорного моря, дійсно, це доволі довгий період", – підсумував Олег Катков.

Нагадаємо, у ВМС розповіли, скільки кораблів втратив Чорноморський флот РФ. На тлі втрат флоту окупанти посилили авіаційну складову в Чорноморському регіоні.

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