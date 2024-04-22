ВМС – про ураження корабля "Комуна": "Це деімперіалізація російського флоту"

Ураження корабля "Комуна" в окупованому Криму – це деімперіалізація російського флоту. Судно до останнього виконувало завдання і мало на борту відповідне обладнання, підводні дрони.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону.

Плетенчук відповів на запитання, наскільки судно "Комуна" було важливим для РФ.

"Незважаючи на свій дуже поважний вік, це було дуже унікальне судно забезпечення. І, звісно, його вихід зі строю – це навіть не декомунізація, це вже деімперіалізація російського флоту", – висловився речник ВМС.

Він повідомив, що корабель до останнього виконував завдання у морі і мав на борту відповідне обладнання, підводні дрони.

Як приклад Плетенчук навів, що росіяни використовували "Комуну" для пошуку елементів на місці затоплення крейсера "Москва", які цікавили керівництво Чорноморського флоту.

"Тобто він (корабель "Комуна" – ред.) відповідні дрони опускав на ці локації", – уточнив капітан.

"Можна сказати, що воно (судно – ред.) до останнього виконувало завдання за призначенням. І останнім його призначенням, як ви бачите, стало прикриття власним корпусом бойових кораблів у гавані. Тобто ворог обрав тактику ховати одні одиниці (кораблів – ред.) за іншими безпосередньо у Криму", – розповів речник ВМС.

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Він також поінформував, що після успішної кампанії з витіснення ЧФ із Криму і його втечі до Новоросійська насправді у бухті окупованого Севастополя та загалом на півострові у ворога ще залишається досить велика кількість кораблів. Але це, в певному сенсі, другорядні судна.

"Найцінніші активи, як ви вже чули, перебувають у Новоросійську. Тут (у Криму – ред.) ми можемо побачити великі десантні кораблі, наприклад, які залишаються у ремонті, інші судна забезпечення, мінітральники. Тобто все те, чим, мабуть, РФ, можна сказати, готова пожертвувати, щоб зберегти свій основний бойовий потенціал", – пояснив Плетенчук.

Нагадаємо, 21 квітня речник ВМС підтвердив, що українські сили уразили російське судно "Комуна" в окупованому Севастополі. Характер пошкоджень верифікується, але "однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен".

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