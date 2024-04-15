НАТО передасть Україні п'ять кораблів – Плетенчук

Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Україна готується отримати від НАТО п'ять протимінних кораблів. Проте зараз однією із головних загроз у Чорному морі залишається мінна небезпека.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що міни – це спільна проблема України та її сусідів по Чорному морю. Серед них, зокрема й три члени НАТО – Румунія, Болгарія та Туреччина.

"Чорне море потребує повноцінної операції з розмінування. Вона вже спланована, штаб створено, екіпажі кораблів готуються. Проте зараз, через дію конвенції Монтре ці кораблі (від НАТО - ред.) не можуть потрапити до акваторії Чорного моря", – сказав речник ВМС.

За словами Плетенчука, українські екіпажі, які готувалися для користування кораблями "Черкаси" та "Чернігів" передані Британією для Військово-морського флоту України, вже пройшли підготовку.

"Вони вже несуть службу. Минулого року вони отримали оцінку сумісності першого рівня з країнами НАТО. Цьогоріч ми сподіваємося отримати найвищу оцінку – другий рівень сумісності. Окрім того, ще три кораблі готуються до передавання від Нідерландів та Бельгії. І ці екіпажі вже також продовжують отримувати навчання. Загалом ми плануємо отримати п'ять кораблів, які є протимінними", – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, у ВМС розповіли, скільки кораблів Чорноморського флоту РФ було знищено й пошкоджено.

Читайте також провідні новини дня: