Курс валют в Україні: долар стрімко пішов угору, чого побоюються експерти

Минулий тиждень на фінансовому ринку виявився неспокійним: курс готівкового долара після нетривалої стабільності швидко пішов угору, наближаючись до 40 грн за долар.

Чи справді це чергова спроба американської валюти подолати знаковий рубіж у 40 гривень, якого не було після січня 2023 року, чи курс долара знову піде вниз? Чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (15-21 квітня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Після стабільного курсу з понеділка по середу, 8-10 квітня, курс, у четвер і п’ятницю курс почав швидко зростати. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку у банках та пунктах обміну валют за два дні долар подорожчав відразу на 25 копійок і сягнув у середньому 39,65 грн/долар у продажу і 39,10 у купівлі. Це на 10 коп. більше, ніж максимальні показники попереднього тижня, після яких почалося зниження курсу. Цього разу в суботу, 13 квітня, курс також знизився на 5 коп. і стабілізувався.

Найнижчий курс продажу становив 39,45 грн/долар, на 20 коп. більше, тиждень тому, найвищий – 39,90, на 40 коп. більше, ніж тиждень тому. Найвищий курс купівлі був 38,35 грн/долар (+25 коп. за тиждень).

А от вартість євровалюти за тиждень у підсумку практично не змінилась, хоча мали місце коливання у межах 10 коп.: від 42,82 до 42,90 грн/євро у продажу і від 42,13 грн/євро до 42,23 в купівлі. На неділю, 14 квітня, встановився курс 42,80 грн/євро у продажу і 42,10 у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу долара повільно зріс за тиждень на 30 коп., до 39,51 грн/долар, тобто трохи більше найнижчого курсу на офіційному ринку. А от з курсом купівлі творилося щось неймовірне: у середу, 10 квітня, міняйли купували його аж по 39,18 грн, це на 80 коп. дорожче, ніж у понеділок, схоже, очікуючи значного стрибка курсу. Втім, у п’ятницю все вже було навпаки – обвал до 37,52. На неділю, 14 квітня, курс підвищився до адекватного: у продажу 39,53 грн/долар, у купівлі – 38,18.

Щодо євро ситуація була спокійнішою, принаймні у продажу: у вівторок, 9 квітня, курс зріс на 13 коп., до 42,94 грн/євро, потім знизився до 42,90 і завмер. Курс купівлі нагадував синусоїду, коливання склали 18 коп., від 42,47 до 42,65 грн/євро. На неділю, 14 квітня, зафіксовано курс продажу 42,84 грн/євро, курс купівлі – 42,37.

Нацбанк плавно підвищував курс долара, за тиждень американська валюта подорожчала на 33 коп., до 39,17 грн.

На понеділок регулятор додав ще 23 коп. – до 39,40 грн/долар, це новий рекорд, ще ніколи офіційний курс гривні не був таким низьким. У підсумку гривня втратила за тиждень 56 коп.

Офіційний курс євро весь тиждень коливався від 42,09 до 42,36 грн/євро, а в понеділок "пішов у піке", впавши нижче 42 грн – до 41,97 грн/євро.

Олександр Охріменко пояснює таке падіння зарубіжними коливаннями котирувань пари долар-євро. Очевидно, що завдяки цьому співвідношення долар/євро погіршилось з 1,08 до 1,06 долара за євро.

Андрій Шевчишин зазначив, що Нацбанк продовжує політику повільної девальвації гривні.

"На міжбанківському ринку у минулу п’ятницю встановлено новий максимум – 39,47 грн/долар і схоже, що НБУ не був проти такого висхідного руху", – аналізує експерт.

У будь-якому разі, за його словами, значних інтервенцій з боку регулятора, які могли б сповільнити зростання курсу, стабілізувати його, а можливо, й розвернути тренд, помічено не було. Очевидно, що це призвело до помітного зростання курсу і на готівковому ринку.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Прогнози експертів відрізняються.

Олександр Охріменко і Олег Пендзин вважають, що нічого екстраординарного не відбувається, це ринкові коливання курсу, хоча й згодні, що висхідний тренд знову має місце.

"Ринок у підсумку стабілізувався, на курс впливають золотовалютні резерви Нацбанку, які досягли рекордних 43,76 млрд доларів, тобто у регулятора є достатньо коштів, аби втримувати нинішній курс гривні у певному коридорі. Наразі це 39,5-39,95 грн/долар", – упевнений Олександр Охріменко.

Олег Пендзин повідомив про зниження попиту на ринку готівкової валюти.

"Значно впали споживчі настрої населення, українці почали притримувати гривневі кошти, бо не розуміють, що їх чекає у найближчому майбутньому, – говорить Олег Пендзин. – Можливо, доведеться купувати бензогенератори і повербанки, аби пережити майбутню зиму, а не долари. З іншого боку, Нацбанк має можливість тримати курс гривні нижче 40 грн/долар, аби не прискорювати інфляцію, що він і робить".

Андрій Шевчишин більш песимістичний: на його думку, Нацбанк поступово готує підгрунтя для переходу курсу через 40 грн за долар.

"Нагадаю, два тижні тому через профіцит валюти на міжбанку курс просів нижче 39 грн/долар, і регулятор відразу втрутився, викупив надлишки, аби зупинити рух курсу долара вниз. Цього разу ми не побачили значного збільшення продаж аби зупинити зростання курсу", - акцентував Андрій Шевчишин.

Шевчишин утримався від прогнозів, чи очікувати на поточному тижні подальшого послаблення гривні нижче 40 грн/долар. Експерт вважає, що курс буде максимально ринковим. Утім, навіть курс у 40 гривень і, умовно кажучи, п’ять копійок – не катастрофа, адже історично з квітня по травень гривня зміцнювалась, цей тренд може повторитися.

Продавати чи купувати валюту

Експерти радять не поспішати як з купівлею валюти, так і з її продажем, якщо нема крайньої потреби. А от стосовно того, що робити з "зайвою" готівковою гривнею, їхні думки розходяться.

Андрій Шевчишин нагадав, що правильно купувати валюту, коли її курс падає і продавати, коли він зростає.

"Наразі бачимо зростання, але воно незначне, тому нема сенсу позбуватися доларів заради отримання прибутку заради прибутку, краще зачекати", – вважає він.

Олександр Охріменко також упевнений: поточний тиждень – не найкращий час для будь-яких операцій з валютою.

"Спекулятивних стрибків курсу не прогнозуємо, тому краще зачекати, поки долар трохи подешевшає і тоді інвестувати в нього. Знову раджу найближчим часом звернути увагу на євровалюту, вона подешевшала щодо долара", – говорить Олександр Охріменко.

Нарешті Олег Пендзин пропонує скористатись трьома "нульовими" варіантами: гривневі депозити не чіпаємо, нові депозити не відкриваємо, долари і євро поки не купуємо.

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