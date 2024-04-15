Принесли вибухівку додому: на Миколаївщині підірвалися хлопець та дівчина

На Миколаївщині через детонацію боєприпасу постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина. Наразі вони перебувають у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Випадок трапився у селі Квітневе Первомайської громади Миколаївського району.

"За попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити. В результаті фізичного впливу на вибухонебезпечний предмет той здетонував", — йдеться в повідомленні відомства.

Місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами. Громада перебувала у зоні бойових дій.

Нагадаємо, у селі Загорянівка Херсонської області двоє дітей підірвалися на невідомому вибуховому предметі. Інцидент стався на дитячому майданчику, де бавилися хлопці.

А у Запоріжжі діти виявили на пляжі міну. Піротехніки ДСНС знищили міну.

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