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Цивільні в Херсонській області підірвалися на міні

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Цивільні в Херсонській області підірвалися на міні

Фото: Associated Press

Внаслідок інциденту загинув чоловік.

У середу, 12 квітня, поблизу Тягинки, що на Херсонщині, двоє мирних мешканців підірвався на міні. Вони натрапили на вибухонебезпечний предмет у кар'єрі біля села. Один чоловік загинув, другий - отримав тяжкі травми.  

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.  

Постраждалого госпіталізували з опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг. Нині лікарі борються за його життя. Місцева влада вкотре нагадала, що територіями, які ще не обстежили вибухотехніки, пересуватися заборонено. Дотримання правил безпеки може врятувати життя. 

Раніше ми повідомляли, що в Київській області тракторист підірвався на міні. 34-річний водій залишився живим, проте його госпіталізували. 

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