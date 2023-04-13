Мирные жители в Херсонской области подорвались на мине

В среду, 12 апреля, вблизи Тягинки Херсонской области двое мирных жителей взорвались на мине. Инцидент произошел в карьере возле села. Один мужчина погиб, второй – получил серьезные травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Пострадавший был госпитализирован с ожогами и ранениями лица, рук и ног. Врачи борются за его жизнь. Местные власти в очередной раз напомнили, что по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники, передвигаться запрещено. Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области тракторист взорвался на мине. 34-летний водитель остался жив, однако его госпитализировали.

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