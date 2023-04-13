Окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині: пошкоджено АЗС і будинки

У середу, 12 квітня, росіяни обстріляли 5 громад на Сумщині. Окупанти гатили з мінометів, артилерії та РСЗВ по Білопільській, Новослобідській, Середино-Будській, Миропільській та Есманській громадам.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

У регіоні зафіксували 75 "прильотів". У Есманській громаді пошкоджено АЗС, у Миропільській - два приватних домогосподарства.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові.

Раніше ми повідомляли, що у страсний тиждень не вщухають бої на Донеччині. Російські війська добивають останні будинки в Мар’їнці, невеликими групами атакують поблизу Вугледара, але українські захисники тримають оборону та водночас готуються до Великодня.

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