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Окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині: пошкоджено АЗС і будинки

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Окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині: пошкоджено АЗС і будинки

На Сумщині сталося 117 "прильотів" за добу / Фото: Сумська ОВА

У регіоні зафіксували 75 "прильотів" за добу.

У середу, 12 квітня, росіяни обстріляли 5 громад на Сумщині. Окупанти гатили з мінометів, артилерії та РСЗВ по Білопільській, Новослобідській, Середино-Будській, Миропільській та Есманській громадам. 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА. 

У регіоні зафіксували 75 "прильотів". У Есманській громаді пошкоджено АЗС, у Миропільській - два приватних домогосподарства.  

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні. 

Наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові. 

Раніше ми повідомляли, що у страсний тиждень не вщухають бої на Донеччині. Російські війська добивають останні будинки в Мар’їнці, невеликими групами атакують поблизу Вугледара, але українські захисники тримають оборону та водночас готуються до Великодня. 

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Дата публікації
Перегляди
37
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