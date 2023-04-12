Величезна вирва посеред могил: росіяни запустили ракету в центральний цвинтар Краматорська

У страсний тиждень люди йдуть до могил, але не прибирати, а подивитись чи вціліли.

В страсний тиждень не вщухають бої на Донеччині, російські війська добивають останні будинки в Мар’їнці, невеликими групами атакують поблизу Вугледару. Наші захисники оборону тримають, водночас готуються до Великодня. Перші паски і гостинці вже прибули на фронт, йдеться в ТСН.

Під Вугледаром шанці українських військових викопані поміж зеленої трави. Позиція у «Старого» взагалі ідеальна, з двома кулеметами. Ліворуч крупнокаліберний американський Бранунінг, праворуч німецький МГ-42.“Піда..си йшли, мусили відпрацювати, щогодини- що дві пробують і наші дії перевіряють”, - каже “Старий”.

Певно від свого безсилля, від того, що не можуть просунутися вперед, захопити українські міста, російські війська продовжують їх жорстоко обстрілювати. Ракету запустили, певно навмисно у страсний тиждень, коли всі люди йдуть прибирати на кладовища. Ракета вибухнула прямісінько посеред центрального цвинтаря Краматорська. На місці десятка поховань величезна яма, поряд – близько півсотні понівечених надгробків. До місця вибуху постійно під’їжджають місцеві, хочуть дізнатися, що з могилами рідних.

Але все ж, попри звірства російських військових Великодню на Донбасі бути. Священник Православної церкви України отець Ігор Когут провів добу за кермом, привіз землякам паски, трохи подарунків і позашляховик. На це авто скинулася релігійна громада міста Дубне. Бійці зустрічають гостей посеред траси, «Командор» одразу ж випробовує подарунок від земляків.

Отці просто серед поля освячують паски, щоб зберегла і захистила від ворожих куль Матір Божа. “М’ясо вже можете їсти, ви як воїни, піст вже в вашому життя, а освячене вранці встанете, поріжете, споживете, щоб Господь укрепив вас”, - дає настанови священник.

Опісля бійці одразу виїжджають на передову. Вони не зможуть у найближчу неділю сходити ні в церкву, ні на кладовище, вони будуть тут, на фронті, щоб українці змогли відсвяткувати.

Читайте також:

Подвиг, який тримали у таємниці: спецпризначенці ГУР місяць працювали в тилу ворога і зривали наступи

В Пентагоні заговорили про витік секретних документів і їхній вплив на контрнаступ України: подробиці скандальних подій

Ганяються за людьми дронами і скидають ВОГи: росіяни не просто знищують Берислав, а й кошмарять місцевих