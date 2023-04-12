Термінатору увірвався терпець: Арнольд Шварценеггер власноруч відремонтував дорогу (відео)

Упродовж трьох тижнів велика яма на вулиці Лос-Анджелеса заважала рухові автотранспорту, поки за справу не взявся знаменитий кіноактор.

Легендарний актор Голлівуду та колишній губернатор американського штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер втомився чекати, коли влада Лос-Анджелеса вирішить дрібну комунальну проблему і залатає велику вибоїну на дорозі, яка три тижні перешкоджала рухові автотранспорту.

У вівторок, 11 квітня, в його соцмережах з’явилося відео, на якому Термінатор власноруч асфальтує яму.

“Сьогодні, після того, як увесь район був засмучений цією гігантською ямою, яка тижнями псувала машини та велосипеди, я вийшов зі своєю командою та виправив це. Я завжди кажу: “Давайте не будемо скаржитися, давайте щось з цим зробимо”, - підписав він опубліковані кадри.

На відео Арнольд лагодить гігантську вибоїну, одягнений у робочі черевики, куртку-бомбер і сонцезахисні окуляри, вантажить 50-фунтові мішки з асфальтом, розкладає його, розгладжує та утрамбовує, додаючи зверху пісок, щоб ущільнити латку.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT — Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023

Коли він працював, сусідка зупинилася, щоб подякувати.

“Нема за що, — сказав їй Арнольд. - Потрібно завершити це самостійно. Це абсурд, я три тижні чекав закриття цієї діри”.

Також читайте Арнольд Шварценеггер засвітився у кліпі Kalush Orchestra та заговорив українською

Щоправда, представник департаменту громадських робіт Лос-Анджелеса сказав, що насправді це не вибоїна, а службова траншея, яку має відремонтувати газова компанія Південної Каліфорнії, повідомляє ABC News.

Окрім того, комунальники заявили, що, оскільки це бетонна вулиця, а не асфальтова, латка Шварценеггера довго не прослужить.

Нагадаємо, раніше зірка Голлівуду та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП.

Читайте також: