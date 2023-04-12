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Термінатору увірвався терпець: Арнольд Шварценеггер власноруч відремонтував дорогу (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2005
Час на прочитання
2 хв
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Термінатору увірвався терпець: Арнольд Шварценеггер власноруч відремонтував дорогу (відео)

Фото: скриншот з відео

Упродовж трьох тижнів велика яма на вулиці Лос-Анджелеса заважала рухові автотранспорту, поки за справу не взявся знаменитий кіноактор.

Легендарний актор Голлівуду та колишній губернатор американського штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер втомився чекати, коли влада Лос-Анджелеса вирішить дрібну комунальну проблему і залатає велику вибоїну на дорозі, яка три тижні перешкоджала рухові автотранспорту.

У вівторок, 11 квітня, в його соцмережах з’явилося відео, на якому Термінатор власноруч асфальтує яму.

“Сьогодні, після того, як увесь район був засмучений цією гігантською ямою, яка тижнями псувала машини та велосипеди, я вийшов зі своєю командою та виправив це. Я завжди кажу: “Давайте не будемо скаржитися, давайте щось з цим зробимо”, - підписав він опубліковані кадри.

На відео Арнольд лагодить гігантську вибоїну, одягнений у робочі черевики, куртку-бомбер і сонцезахисні окуляри, вантажить 50-фунтові мішки з асфальтом, розкладає його, розгладжує та утрамбовує, додаючи зверху пісок, щоб ущільнити латку.

Коли він працював, сусідка зупинилася, щоб подякувати.

“Нема за що, — сказав їй Арнольд. - Потрібно завершити це самостійно. Це абсурд, я три тижні чекав закриття цієї діри”.

Щоправда, представник департаменту громадських робіт Лос-Анджелеса сказав, що насправді це не вибоїна, а службова траншея, яку має відремонтувати газова компанія Південної Каліфорнії, повідомляє ABC News.

Окрім того, комунальники заявили, що, оскільки це бетонна вулиця, а не асфальтова, латка Шварценеггера довго не прослужить.

Нагадаємо, раніше зірка Голлівуду та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП.

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Дата публікації
Перегляди
2005
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