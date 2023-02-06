Арнольд Шварценеггер на своєму позашляховику збив велосипедистку

Жінку забрали до лікарні.
Зірка Голлівуду та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП.
Знаменитість на своєму позашляховику збив велосипедистку. Неприємний інцидент стався в Лос-Анджелесі.
Як повідомляє TMZ, Шварценеггер їхав на невеликий швидкості, а жінка перед актором повертала ліворуч. Знаменитість не встиг відреагувати та загальмувати, в результаті цього й сталося зіткнення.
Загалом, жінку госпіталізували до лікарні. Повідомляється, що вона отримала незначні травми та добре почувається. Тим часом Шварценеггер забрав велосипед потерпілої та відвіз його на ремонт.
Джерела у правоохоронних органах також розповіли виданню, що кінозірка у ДТП невинен, він у будь-якому разі не встиг би загальмувати, однак розслідування ще триває.
Нагадаємо, 1 січня цього року знаменитий актор Джеремі Реннер потрапив в моторошну ДТП, кінозірку переїхав ратрак, коли той чистив дорогу від снігу. У результаті інциденту зірка "Месників" отримав понад 30 переломів кісток.
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