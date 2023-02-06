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Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Женщину забрали в больницу.

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП.

Знаменитость на своем внедорожнике сбил велосипедистку. Неприятный инцидент случился в Лос-Анджелесе.

Как сообщает TMZ, Шварценеггер ехал на небольшой скорости, а женщина перед актером поворачивала налево. Знаменитость не успел отреагировать и затормозить, в результате чего и произошло столкновение.

Арнольд Шварценеггер / © Associated Press
Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

В общем, женщину госпитализировали в больницу. Сообщается, что она получила незначительные травмы и хорошо себя чувствует. Тем временем Шварценеггер забрал велосипед потерпевшей и увез его в ремонт.

Источники в правоохранительных органах также рассказали изданию, что кинозвезда в ДТП не виноват, он в любом случае не успел бы затормозить, однако расследование продолжается.

Напомним, 1 января этого года знаменитый актер Джереми Реннер попал в жуткое ДТП, кинозвезду переехал ратрак, когда тот чистил дорогу от снега. В результате инцидента звезда "Мстителей" получил более 30 переломов костей.

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Дата публикации
Просмотры
4792
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