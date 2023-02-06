Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку

Женщину забрали в больницу.
Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП.
Знаменитость на своем внедорожнике сбил велосипедистку. Неприятный инцидент случился в Лос-Анджелесе.
Как сообщает TMZ, Шварценеггер ехал на небольшой скорости, а женщина перед актером поворачивала налево. Знаменитость не успел отреагировать и затормозить, в результате чего и произошло столкновение.
В общем, женщину госпитализировали в больницу. Сообщается, что она получила незначительные травмы и хорошо себя чувствует. Тем временем Шварценеггер забрал велосипед потерпевшей и увез его в ремонт.
Источники в правоохранительных органах также рассказали изданию, что кинозвезда в ДТП не виноват, он в любом случае не успел бы затормозить, однако расследование продолжается.
Напомним, 1 января этого года знаменитый актер Джереми Реннер попал в жуткое ДТП, кинозвезду переехал ратрак, когда тот чистил дорогу от снега. В результате инцидента звезда "Мстителей" получил более 30 переломов костей.
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