Замість пір’я відтяли крила: в дендропарку Одеси скалічили лебедів

У одного лебедя зламане крило, потрібна операція і довга реабілітація, але у другого птаха крила взагалі немає і воно ніколи не відросте.

В одеському дендропарку скалічили пару лебедів. Пернатим обрізали крила, аби вони не змогли злетіти. Понівечених птахів помітили перехожі, сфотографували і світлини виклали в соцмережу, йдеться в ТСН.

Одразу ж після публікації до парку приїхали зоозахисники і жахнулися. Кажуть, зайве пір’я на крилах лебедям інколи дійсно підрізають, аби надто високо не злетіли. Але ж тут крила повністю відрізані, замість них лишились кукси. Обидва птахи стали інвалідами, кажуть захисники. Навіть вилазити на каміння без крил лебедям тепер важко. “Сиділи лебеді і були закривавлені лапки і кров була на камені, але вони нікуди не рухаються, вже тиждень це точно”,- кажуть свідки.

Відвідувачі парку підозрюють: крила з м’ясом птахам видерли тутешні працівники. Охоронець зізнається, крила таки різали і не хто-небудь, а керівниця парку, яка має опікуватись птахами. “Сказали нам, ми відрязали. Різала Зіна. Я тримав, а вона різала. її звали Зіна Григорівна, керівниця парку. Щоб вони не полетіли, ріжуться крила”, - переконує чоловік.

Керівниці парку на місці нема. В департаменті мерії, яке курує роботу парка, коментарів старанно уникають. За каліцтво птахів передбачена відповідальність, тож зоозахисники пишуть заяву до поліції.

Лише після цього скалічених птахів забирають і везуть до ветеринарів. Вердикт медиків невтішний - у одного лебедя зламане крило, потрібна операція і довга реабілітація, але у другого птаха крила взагалі нема і воно ніколи не відросте.

Нині зоозахисники контролюватимуть перебіг справи, аби ті, хто скалічив птахів не уникли відповідальності.

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