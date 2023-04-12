"Перед смертю зґвалтували": у Горлівці окупанти вбили відому колаборантку

Місцеві мешканці повідомляють, що подібних випадків у окупованому місті відбуваються десятки.

В окупованій Горлівці російські агресори вбили відому місцеву колаборантку Любов Блонську, яка була відома як "заступниця керівника управління освіти".

Перед вбивством жінка була зґвалтована, інформує "24 канал" з посиланням на власні джерела.

"У Горлівці загарбники познущалися з колаборантки Любові Блонської – так званої "заступниці керівника управління освіти". Жінку зґвалтували, а тоді – вбили", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, наразі вбивці мешкають у місцевому готелі "Изба", в який вже "навідувалась бавовна".

"За словами місцевих жителів, таких звірств – десятки. Смерть Блонської набула розголосу, бо колаборантка була доволі відомою. Що ж, тепер її, вочевидь, чекає VIP-місце на концерті у Кобзона", – пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти планують ліквідувати василівських колаборантів. Таким чином вони позбудуться тих, хто може свідчити в судах про їхні злочини.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ викрила кримчанку, яка незаконно депортувала до Севастополя тисячу дітей.

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