Вместо перьев отрезали крылья: в дендропарке Одессы искалечили лебедей

У одного лебедя сломано крыло, нужна операция и долгая реабилитация, но у другой птицы крыла вообще нет и оно никогда не отрастет.

В одесском дендропарке искалечили пару лебедей. Пернатым обрезали крылья, чтобы они не смогли взлететь. Изуродованных птиц заметили прохожие, сфотографировали и фотографии выложили в соцсеть, говорится в ТСН.

Сразу после публикации в парк приехали зоозащитники и ужаснулись. Говорят, лишние перья на крыльях лебедям иногда действительно подрезают, чтобы слишком высоко не взлетели. Но здесь крылья полностью отрезаны, вместо них остались культи. Обе птицы стали инвалидами, говорят защитники. Даже вылезать на камни без крыльев лебедям теперь тяжело. "Сидели лебеди и были окровавленные лапки и кровь была на камне, но они никуда не двигаются, уже неделю это точно", — говорят свидетели.

Посетители парка подозревают: крылья с мясом птицам вырвали здешние работники. Охранник признается, крылья таки резали и не кто-нибудь, а руководительница парка, которая должна заботиться о птицах. “Сказали нам, мы отрезали. Резала Зина. Я держал, а она резала. Ее зовут Зина Григорьевна, руководитель парка. Чтобы они не улетели, режутся крылья”, — убеждает мужчина.

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Руководителя парка на месте нет. В департаменте мэрии, курирующем работу парка, комментария избегают. За увечье птиц предусмотрена ответственность, поэтому зоозащитники пишут заявление в полицию.

Только после этого искалеченных птиц забирают и везут к ветеринарам. Вердикт медиков неутешителен – у одного лебедя сломано крыло, нужна операция и долгая реабилитация, но у другой птицы крыла вообще нет и оно никогда не отрастет.

Сейчас зоозащитники будут контролировать ход дела, чтобы искалечившие птиц не избежали ответственности.

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