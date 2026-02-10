Росіяни зайшли до села по замерзлому Сіверському Донцю — ЗСУ відреагували

Військовий РФ / © Associated Press

Реклама

На Слов’янському напрямку російські сили намагаються проникнути у тил українських підрозділів через замерзлі ділянки Сіверського Донця. Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ведуть пошуково-ударні дії, знищуючи ворога та зберігаючи контроль над населеними пунктами.

Про це повідомляє пресслужба 7 корпуса ДШВ.

Ворог продовжує наступальні дії з трьох напрямків, особливу увагу приділяючи спробам просочування у фланг українських оборонних позицій.

Реклама

Днями декільком малим групам противника вдалося перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір. Наразі українські підрозділи виконують пошуково-ударні завдання з метою виявлення та знищення ворога у населеному пункті Закітне.

Також фіксується пересування ворожих груп вздовж річки з боку Серебрянського лісництва та використання низовин як укриття від засобів ураження та розвідки.

За останній місяць у зоні відповідальності 81-ї бригади взято в полон понад десяток військовослужбовців РФ. За їхніми словами, командири окупантів ставлять завдання зайти у зазначений район, де “відсутні Сили оборони України”, проте на підходах ворога зустрічають засоби протиповітряної оборони, що призводить до значних втрат.

У зоні відповідальності бригади зростає активність ворожих ударних та розвідувальних БпЛА, які намагаються ускладнювати логістику Сил оборони. Ворог застосовує “дрони-ждуни”, дистанційно мінує шляхи сполучення та збільшує кількість дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. В окремих випадках застосовується кілька видів дронів одночасно по позиціях 81-ї бригади, що ускладнює постачання до населених пунктів Платонівка та Дронівка.

Реклама

Ситуація у смузі відповідальності підрозділів 81-ї бригади залишається складною, проте українські воїни продовжують гідно стримувати наступальний потенціал ворога на Слов’янському напрямку.

Раніше ми писали, що втрата росіянами доступу до терміналів супутникового зв’язку Starlink стала відчутним ударом по їхній боєздатності. Це вже призвело до зниження темпів наступу на ключових ділянках фронту та погіршення координації ворожих підрозділів.

Проте аналітики DeepState повідомили про те, що армія агресорки РФ просунулася у двох областях. Зокрема, в районі Гуляйполя, що у Запорізькій області.

Водночас в ISW заявили про підготовку Росії до нового етапу війни проти України. Ворог планує розгорнути масштабні наступальні операції на півдні та сході в літній період. Кремль має намір залучити стратегічні резерви, формування яких триває щонайменше з минулого року.