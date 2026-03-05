- Дата публікації
У Кривому Розі пролунала серія вибухів під час атаки дронів
У ніч проти 5 березня у Кривому Розі пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників.
У Кривому Розі Дніпропетровської області під час атаки російських дронів було чутно серію вибухів.
Про це повідомив у Telegram голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
За його словами, місто опинилося під масованою атакою ударних безпілотників типу «Shahed».
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у напрямку Кривого Рогу.
У Дніпропетровській області та низці інших регіонів України в цей час була оголошена повітряна тривога. Інформація про можливі наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський попередив про нову масовану атаку Росії: коли очікувати загрози.
Зеленський анонсував стратегію захисту енергетики на тлі загрози нових обстрілів.