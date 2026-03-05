ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
46
1 хв

У Кривому Розі пролунала серія вибухів під час атаки дронів

У ніч проти 5 березня у Кривому Розі пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Кривому Розі Дніпропетровської області під час атаки російських дронів було чутно серію вибухів.

Про це повідомив у Telegram голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, місто опинилося під масованою атакою ударних безпілотників типу «Shahed».

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у напрямку Кривого Рогу.

У Дніпропетровській області та низці інших регіонів України в цей час була оголошена повітряна тривога. Інформація про можливі наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський попередив про нову масовану атаку Росії: коли очікувати загрози.

Зеленський анонсував стратегію захисту енергетики на тлі загрози нових обстрілів.

