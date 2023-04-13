Данілов про 4 сценарії щодо війни від NYT: "Це дуже небезпечна річ"

Посадовець не розуміє, "для чого це з’явилося", та радить не звертати уваги на такі сценарії.

Секретар РНБО України Олексій Данілов назвав небезпечною публікацію видання NYT про чотири сценарії "диких" подій, які нібито розглядали у США як гіпотетичні фактори впливу на хід війни.

Про це Данілов сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини" 12 квітня.



"Всі, хто коментують зараз, якщо вони не є військовими експертами, це є їхня особиста думка на ті чи інші процеси, які відбуваються… Я не знаю, для чого вони це зробили. Перше – це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися ", – сказав секретар РНБО.

Він додав, що всі чотири описані сценарії подій у війні є вкрай складними і "мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатися".

"Це доволі неприємна річ, коли пишуть про тих чи інших керівників нашої країни (йдеться про смерть Зеленського – ред.). Я не знаю взагалі, для чого це з’явилося. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання і радив би всім не звертати на такі сценарії увагу", – сказав Данілов.

Що відомо про "дикі" сценарії війни

Видання The New York Times повідомило, що в одному зі "злитих" у Мережу документів Пентагону йдеться про чотири сценарії та ймовірність їхнього впливу на перебіг війни в Україні. Так, у списку сценаріїв: смерть президента України Володимира Зеленського, смерть президента РФ Володимира Путіна, зміна керівництва в російській армії та український удар по Кремлю.

Видання зазначає, що останній сценарій особливо непокоїть американську адміністрацію та є однією з причин, чому США "неохоче передають Києву ракети більшої дальності".

Український контрнаступ під загрозою: які секретні документи "втекли" до Мережі

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