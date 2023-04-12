13 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Іпатія Чудотворця. Він здійснював свій чернечий постриг у XIV столітті в Києво-Печерській лаврі. Прославився постійним молитовним бдінням і дотриманням посту. Ночами він стояв і молився, дуже мало спав, їв лише хліб і пив тільки воду.

Згідно з церковними переказами, Іпатій повністю присвятив себе служінню хворим, а за самовідданий подвиг отримав від Господа дар зцілення покладанням на хворих своїх рук.

В кінці XIV століття мирно помер. Майже відразу біля його мощів почалися чудеса зцілення. До них приходили люди, які страждали через різні хвороби, молилися і отримували заступництво святого.

Прикмети 13 квітня

Народні прикмети 13 квітня / Фото: Pexels

Пливуть прозорі хмари — буде рясний дощ, а якщо сонячна погода, чекайте на спекотне літо.

Почав з'являтися березовий сік — незабаром прийде тепло.

Безвітряна погода і синє небо до дощу.

Що завтра не можна робити

Цього дня не рекомендується пити алкоголь, тому що можуть бути плачевні наслідки. Не варто також садити рослини, тому що вони не приживуться і зів'януть. Не рекомендується довго дивитися в дзеркало в ніч проти 13 квітня. А ще краще остерігатися чорних котів.

Що можна робити завтра

Наші предки починали від 13 квітня білити дерева і приводити сад до ладу. Також можна цього дня поприбирати в домі, спалити сміття тощо. Бажано виправити все, що підлягає ремонту.

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