13 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Ипатия Чудотворца. Он совершал свой монашеский постриг в XIV веке в Киево-Печерской лавре. Прославился постоянным молитвенным бдением и соблюдением поста. По ночам он стоял и молился, очень мало спал, ел только хлеб и пил только воду.

Согласно церковным преданиям, Ипатий полностью посвятил себя служению больным, а за самоотверженный подвиг получил от Господа дар исцеления возложением на больных своих рук.

В конце XIV века мирно скончался. Почти сразу у его мощей начались чудеса исцеления. К ним приходили люди, страдавшие различными болезнями, молились и получали покровительство святого.

Приметы 13 апреля

Народные приметы 13 апреля / Фото: Pexels

Плывут прозрачные облака – будет обильный дождь, а если солнечная погода, ждите жаркое лето.

Начал появляться березовый сок – скоро придет тепло.

Безветренная погода и голубое небо в дождь.

Что завтра нельзя делать

В этот день не рекомендуется пить алкоголь, потому что могут быть плачевные последствия. Не стоит также сажать растения, потому что они не приживутся и увянут. Не рекомендуется долго смотреть в зеркало в ночь на 13 апреля. А еще лучше остерегаться черных кошек.

Что можно делать завтра

Наши предки начинали с 13 апреля белить деревья и приводить сад в порядок. Также можно в этот день убрать в доме, сжечь мусор и т.д. Желательно поправить все, что подлежит ремонту.

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