Троица 2023: когда празднуем Зеленые святки, традиции и сильная молитва

Троица или Зеленые святки – один из двунадесятых церковных праздников, дата которого привязана к празднованию Пасхи. Что значит этот день и какие традиции у украинцев есть — читайте в материале ТСН.ua.

Наряду с Рождеством и Пасхой Троица считается одним из важнейших религиозных праздников. В этот день Церковь чтит триединство Бога-Отца, Сына и Святого Духа. Праздник Троицы символизирует завершение всех земных дел Иисуса Христа, необходимых для спасения человечества.

Троица 2023: дата

В народе Троицу называют Зеленые святки или Пятидесятница в честь Святого Духа, ведь ее всегда празднуют на 50-десятый день после Пасхи. 2023 Воскресение Господне приходится на 16 апреля, а значит, Троицу украинцы будут праздновать 4 июня.

Троица – государственный праздник. Поэтому он всегда приносит украинцам дополнительный выходной. Так как в 2023 году праздник придется на воскресенье, то, если не будет продлено военное положение, будет возможность отдыхать 2, 3, 4 и 5 июня.

У католиков Троица празднуется неделей ранее (из-за разницы между юлианским и григорианским календарем) и приходится в 2023 году на 28 мая. В католицизме этот праздник считается самым важным, ведь указывает на триединство Бога.

Сколько дней традиционно празднуют Троицу? Обычно праздник длится три дня, два из которых всегда нерабочие.

Традиции и обряды на Зеленые святки

Троица или Зеленые праздники: традиции / Фото: Pexels

Начинается этот день традиционно с праздничных богослужений в храмах. В ночь на Троицы священнослужители проводят вечерню, во время которой читают молитвы о даровании Святого Духа и вспоминают, как он предстал перед апостолами. Также в этот день отмечается день рождения Церкви Христовой.

В народе на Троицу дом украшают травами – аиром. Именно поэтому праздник получил народное название "Зеленые святки". К аиру могут добавлять свежескошенную траву — любисток, чабрец, полынь. А образы в доме украшают мятой и ветками березы.

В этот день принято посещать родственников и друзей, а на стол нужно ставить обильное угощение. Главным блюдом считается каравай. Вечером традиционно устраивали вечеринки с плясками и песнями.

Также на Зеленые святки раньше было принято ссылать сватов. Даже существовало народное поверье — если заручиться на Троицу, а затем сыграть свадьбу на Покров (14 октября 2023 года), тогда супружеская жизнь будет счастлива.

За несколько дней до Троицы убирали в доме, наводили порядок, избавлялись от ненужных вещей. А в канун праздника Троицы всегда родительская суббота, когда верующие поминают покойных родственников.

Что нельзя делать

Церковь, в частности, запрещает на Троицу:

заниматься домашней работой и физическим трудом;

плести, вязать, вышивать;

ссориться и ругаться;

злословить.

Также в народе существовали и дополнительные запреты. К примеру, не разрешалось в этот день ходить в лес или рубить деревья.

Сильная молитва на Троицу

Особая молитва, которую верующие проговаривают на Зеленые святки, считая, что ее подарил своим ученикам сам Иисус Христос, когда те просили Сына Божия научить обращаться к Богу, называется "Трисвятое":

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

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