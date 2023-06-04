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Астрологический прогноз на 4 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
373
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 июня

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно – и нужно – также аккумулировать энергию, накапливать знания и прислушиваться к интуиции, которая даст гораздо более ценный совет, чем разум. 

Символ дня: колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый. 

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон, золотой песок. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки. 

Болезни дня: нужно опасаться травм и инфекционных заболеваний, поэтому важно не заниматься экстремальными видами спорта, не делать резких движений, не поднимать тяжести и избегать мест большого скопления людей. 

Питание дня: тяжелая – жареная и жирная – пища ничего, кроме вреда, не принесет, алкоголь можно употреблять умеренно, от курения необходимо отказаться. 

Стрижка дня: стричься в этот день не стоит. 

Дачные работы дня: время благоприятно для любой работы в саду или огороде. 

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы на удачу и защитные обереги, а также читать заговоры на любовь и удачу.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими и сбываются через три дня. 

Табу дня: нельзя отказываться от праздников: даже если кажется, что поводов для веселья нет, необходимо их отыскать. 

Цитата дня: "От человека, которого невозможно развеселить, добрых дел ждать не приходится" (Сэмюэл Джонсон). 

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Дата публикации
Просмотры
373
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