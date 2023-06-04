Астрологический прогноз на 4 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно – и нужно – также аккумулировать энергию, накапливать знания и прислушиваться к интуиции, которая даст гораздо более ценный совет, чем разум.
Символ дня: колокол.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотистый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон, золотой песок.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: нужно опасаться травм и инфекционных заболеваний, поэтому важно не заниматься экстремальными видами спорта, не делать резких движений, не поднимать тяжести и избегать мест большого скопления людей.
Питание дня: тяжелая – жареная и жирная – пища ничего, кроме вреда, не принесет, алкоголь можно употреблять умеренно, от курения необходимо отказаться.
Стрижка дня: стричься в этот день не стоит.
Дачные работы дня: время благоприятно для любой работы в саду или огороде.
Магия и мистика дня: можно создавать талисманы на удачу и защитные обереги, а также читать заговоры на любовь и удачу.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими и сбываются через три дня.
Табу дня: нельзя отказываться от праздников: даже если кажется, что поводов для веселья нет, необходимо их отыскать.
Цитата дня: "От человека, которого невозможно развеселить, добрых дел ждать не приходится" (Сэмюэл Джонсон).
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