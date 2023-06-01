Зодиакальный гороскоп на май 2023 года для всех 12 знаков

Первый летний месяц – время помпезности, театральности, всевозможных шоу и демонстративного поведения, причем, не только в межличностных отношениях, но в глобальных событиях.

Нынешний июнь, увы, окажется далеко не таким мирным, как нам бы того хотелось: на мировой арене велика вероятность бряцания оружием в новых и старых конфликтах. В этот период также необходимо осторожно заводить новые знакомства и не форсировать отношения, заставляя любимых людей торопиться с важными решениями.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок..

Овен (21.03 – 20.04)

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Велика вероятность возникновения напряжения в отношениях самого разного уровня – начиная с коллег и соседей и заканчивая любимыми людьми и детьми, ссора с последними чревата особенно неприятными последствиями. Лучший способ предотвратить никому не нужный конфликт – направить мощную энергию негативных эмоций в мирное русло, например, заняться своим домом.

Телец (21.04 – 21.05)

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Финансовое положение, благодаря успешным контрактам и сделкам, улучшится в разы, поэтому самым важным для представителей знака станет вопрос о том, на что именно потратить новые денежные поступления. Несмотря на желание улучшить свои жилищные условия – от ремонта до приобретения новых квадратных метров, делать этого не стоит – средства окажутся потраченными зря.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Активность и энергичность, которыми обеспечат представителей знака звезды, дадут им возможность достичь неслыханных – на грани гениальности – профессиональных высот. В отношениях с близким человеком возможен новый виток: кто-то услышит признание в любви, а кто-то – предложение руки и сердца. А вот от знакомств, чтобы не ошибиться в человеке, лучше отказаться.

Рак (22.06 – 22.07)

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Вовремя сделанный анализ предыдущей деятельности, а также проведенная в соответствии с ним работа над ошибками помогут выбрать правильную тактику решения профессиональных вопросов и, как следствие, финансовый успех. К обещаниям заработать легко и быстро – чтобы в погоне за бесплатным сыром не оказаться в мышеловке – нужно отнестись максимально осторожно.

Лев (23.07 – 21.08)

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Несмотря на скрытую агрессию, которую в этом месяце могут испытывать представители знака, общаясь с близким человеком, им необходимо – хотя бы иногда – «снимать корону» и разговаривать на равных, иначе в отношениях можно будет поставить точку. Свободное время звезды рекомендуют проводить в хорошей компании – такие встречи долго не удастся забыть.

Дева (22.08 – 23.09)

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На первый план выйдет профессиональная деятельность – именно здесь представителей знака ждут самые приятные события. Впрочем, личная жизнь тоже не окажется в загоне: одним надо приготовиться к расставанию с прежним партнером, другим – к новому знакомству, третьи смогут совместить первое с вторым. Не стоит распространятся о своем счастье – сглаз пока еще никто не отменял.

Весы (24.09 – 23.10)

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Путешествия любого – как профессионального, так и личного – характера, совершенные в этом месяце, окажутся одинаково удачными, особенно если они будут связаны с зарубежьем. Велика вероятность в жизни представителей знака человека, который не только станет их второй половинкой, но и пройдет с ними огонь, воду и медные трубы, так что нельзя его упускать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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От серьезных дел профессионального характера в этом месяце лучше отказаться – на каждом шагу могут возникать препятствия, которые невозможно ни предвидеть, ни просчитать. С одной стороны, сложившаяся ситуация будет обеспечивать представителей знака периодическими порциями адреналина, с другой, не лучшим образом скажется на карьере, поэтому лучше отправиться на отдых.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Начинается двухлетний жизненный период, когда желание сменить место жительства наконец-то совпадет с возможностями – скорее всего, речь пойдет об эмиграции, но и в собственной стране можно найти пригодные для жизни и комфортные уголки. Велика также вероятность встречи с человеком, которого представители знака давно не видели, он же их не забыл и готов признаться в чувствах.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Звездные энергии будут звать на романтические подвиги, а правда жизни – напоминать, что есть еще и обязанности – прежде всего, перед близкими людьми, но и профессиональные не стоит сбрасывать со счетов, поэтому придется все время балансировать между любовью и долгом. В финансовых вопросах удача улыбнется тем, кто наконец-то отбросит сомнения и начать свое дело.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Месяц начнется с ощущения давления, которое будут оказывать на представителей знака люди и обстоятельства, но уже ко второй его декаде оно пройдет, уступив место любви и связанному с ней творчеству. Многочисленные поводы для радости дадут дети – им удастся достичь серьезных достижений в учебе или спорте. Конфликты с деловыми партнерами необходимо свести к минимуму.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Отдых, которому представители знака посвятят месяц, должен быть активных, поэтому можно затеять в доме ремонт, заняться обустройством дачного участка, уделить время домочадцам и братьям нашим меньшим. Тем, кто решит остаться на работе, придется работать в авральном режиме, но и результат – в виде профессиональных достижений и финансового вознаграждения – оправдает все усилия.

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