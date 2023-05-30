Любовный гороскоп на июнь 2023 года

Июнь – неоднозначный месяц для любовных взаимоотношений. Частое появление дежавю заставит многих людей погрузиться в прошлые взаимоотношения, проанализировать причины расставания. Возможно, некоторые пары вновь воссоединятся, если сделают работу над ошибками. Или же окончательно расставят все точки над i, закончив долгую и утомительную любовную историю.

5 июня в 16:46 Венера входит в знак Льва и сразу же образует оппозицию с ретро-Плутоном, влияние этого аспекта продержится до 9 июня. Это дни сложного выбора, ревности и взаимных претензий, недовольства друг другом, конфликтов и расставаний.

Обстоятельства и энергетический фон июня обусловлен тем, что с 19 июня Венера войдет в петлю в 13-м градусе Льва и выйдет из нее 7 октября 2023 года в 29-м градусе этого знака. Планета будет перемещаться ретроградно – с 23 июля до 5 октября. Предыдущий подобный транзит был в августе-сентябре 2015 года.

Прошлое настойчиво стучится в дверь, хочется того или нет, но давние партнеры снова появляются и влияют на дальнейшее течение жизни. Черная Луна во Льве делает акцент на кармических связях в период транзита Венеры по знаку Льва. Марс также перемещается по этому знаку, что делает июнь очень ярким, страстным, но и драматичным. Легко и просто не получится достичь баланса в личных взаимоотношениях. Это время испытаний, переоценки значимости любви в вашем жизненном укладе.

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ОВЕН

Июнь для вас – период грандиозных начинаний, достижений и решительных шагов в любовных взаимоотношениях. Верьте в свои силы и действуйте! Если вы в браке, постарайтесь больше времени проводить с семьей или любимым человеком. Уделите внимание детям, займитесь с ними полезным делом, и ваши усилия дадут отличные результаты. Укрепить любовные отношения сможет интересная поездка. Семейные люди могут спокойно сосредоточиться на решении бытовых вопросов и воспитании детей.

ТЕЛЕЦ

Холостые представители знака предпочтут одиночество и карьерные планы новым увлечениям. Влюбленные пары будут испытывать напряжение в отношениях из-за подозрений и ревности, но искренний разговор поможет понять друг друга и вернуть близость. Летнее солнцестояние 21 июня знаменует наступление судьбоносного цикла в сфере личных взаимоотношений для тех, кто в поиске. Свободные получат шанс встретить интересного человека, с которым можно залечить старые сердечные раны.

БЛИЗНЕЦЫ

В личной жизни у вас по-прежнему не все гладко: вы все еще сомневаетесь – сохранять ли старые отношения или пуститься в свободное плавание. Постарайтесь не привязываться и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь друг другом без лишних ожиданий. После 21 июня наступает удачное время для налаживания личной жизни, особенно у одиноких людей. Одинокие представители знака ощутят романтическое настроение, мимолетное свидание может перерасти в серьезные отношения.

РАК

В этот период вы будете по-настоящему любимы и желанны, а день летнего солнцестояния подарит хорошее настроение на всю третью декаду июня. Интересный и насыщенный период для личных взаимоотношений. Многие из тех, кто расстался из-за пустяка, вновь помирятся. Супруги смогут укрепить свой союз, если найдут общее дело. Единственное, что может омрачать семейную идиллию, - это непрошеные советы родственников. Проблемы могут возникнуть с детьми подросткового возраста. Но вы в силах их устранить, если проявите мягкость своей силы.

ЛЕВ

Все ваши силы будет отнимать супруг и дети. Возможно, ваши отношения переживают сложные времена, но это может только сплотить вашу семью и объединиться. В это период вам удастся уладить имущественные споры с родственниками, купить новую квартиру или сделать удачный размен. Многие пары примут решение о совместном проживании, предложение о бракосочетании будет осознанным и укрепит отношения. Если вы находитесь в давно сложившейся паре или браке, то сейчас лучшее время, чтобы подумать о пополнении семьи или расширении жилплощади.

ДЕВА

Влюбленные испытают множество приятных моментов благодаря положительному влиянию планет. Для холостых представителей знака планеты обещают незабываемый месяц романтики и флирта. Вероятность встреч с интересными во всех отношениях персонами в июне весьма велика и среди них можно встретить именно того, кто станет единственным и неповторимым. И в ряде случаев это случится в поездке или в кругу людей, приехавших издалека. Главное, не торопитесь с выводами, присмотритесь к своему избраннику внимательнее.

ВЕСЫ

Ваше обаяние привлечет немало заинтересованных лиц противоположного пола. Но принимать ли предложение - решать только вам! Новый месяц принесет множество восхитительных эмоций и встреч. И даже если завязавшийся роман будет недолговечным, он оставит только приятные воспоминания. Не ищите недостатков в своем партнере: ваш придирчивый и горделивый характер не каждый сможет выдержать, будьте благодарны своей "половинке" за терпение. Отпустите ситуацию и наслаждайтесь тем, что имеете.

СКОРПИОН

В достижении своих целей, касающихся личной жизни, вы будете просто неудержимы. А целей более чем достаточно, и все они реализуются! Важные перемены, на которые вы недавно надеялись, могут стартовать именно сейчас. Рассорившиеся влюбленные ближе к середине месяца могут найти общий язык и простить друг другу сделанные ошибки. Отношения с близкими родственниками значительно улучшатся благодаря вашим усилиям и стечению различных обстоятельств: эта сфера вашей жизни становится более спокойной.

СТРЕЛЕЦ

Личная жизнь складываться далеко не идеально. В существующих отношениях есть проблемы, которые морально угнетают. Решить их быстро не получится из-за накопившихся взаимных обид и претензий, поэтому стоит сделать паузу и хорошенько обдумать перспективы вашего союза. Уже к середине месяца назреет потребность в откровенном разговоре, постарайтесь быть объективными и понять чувства партнера. Семейные союзы будут окружены бытовыми хлопотами и заботой о маленьких детях.

КОЗЕРОГ

Текущие отношения требуют максимум внимания и пересмотра многих аспектов. Излишняя сосредоточенность на работе может охладить чувства, но эмоции вернутся уже во второй половине месяца. Одиноким представителям знака звезды сулят волнительное знакомство с уникальным человеком, который не станет постоянным спутником, но вдохновит на новые свершения. Однако избегайте идеализации возлюбленного, чтобы не попасть в ловушку излишних ожиданий. Возможны трудности со здоровьем у пожилых родителей.

ВОДОЛЕЙ

Одинокие люди ощутят романтическое настроение, новая встреча может перерасти в серьезные отношения. Влюбленные после значительных колебаний могут принять решение о совместном проживании и займутся не столько романтическими, сколько совместными финансовыми вопросами. Семейным представителям знака придется нелегко – их подстерегают ссоры и непонимание, но они быстро пройдут, стоит только переждать какое-то время. Поездки сложатся удачно, особенно если выбрать для отдыха хорошо знакомые места.

РЫБЫ

Личная жизнь выглядит весьма оптимистично. В первой и второй декадах июня возможно восстановление связей с друзьями, родней, проживающей в другом городе или в другой стране. А во второй половине месяца возможны и новые знакомства, что станет хорошим подарком для одиноких людей "в поиске". Это благоприятный период, когда можно будет не только закрутить яркий роман, но и обрести надежного спутника на долгие годы. Возможно, встреча произойдет в поездке.

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