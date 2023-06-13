Шмыгаль заявил о восстановлении экономики Украины

В правительстве отмечают, что восстановление экономики – один из приоритетов государства.

В правительстве заявили об улучшении экономической ситуации. Внутренний валовой продукт (ВВП) по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,4%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

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"Один из пяти приоритетов восстановления, который мы определили — это восстановление нашей экономики. По предварительным оценкам, в I квартале этого года ВВП вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы создать разумные и эффективные стимулы для бизнеса", – сказал он.

Шмыгаль добавил, что правительственные чиновники примут решение, которое позволит продлить программу портфельных гарантий на государственной основе на сумму 7,8 млрд грн. Как он пояснил, это одна из программ доступных льготных кредитов, когда государство покрывает до 80% кредита предпринимателя перед банком.

"Также продолжается программа льготных кредитов "5-7-9" — за время полномасштабной войны выданы ссуды на более чем 115 млрд грн. Это существенный ресурс, который удержал на плаву тысячи украинских бизнесов", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, как свидетельствуют свежие данные Госстата, в Украине продолжает замедляться инфляция. В частности, в мае 2023 года ее уровень составил 15,3% в годовом выражении.

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