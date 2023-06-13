В ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности боев на Бахмутском направлении

Интенсивность боев на Бахмутском направлении стала несколько ниже в последние сутки. С этого периода было ликвидировано 53 кафира, 118 получили ранения и двое попали в плен.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

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"За эти сутки на Бахмутском направлении интенсивность боев была меньше, одно боевое столкновение произошло. Однако враг поражал так же активно нас ствольной артиллерией и РСЗО. 418 раз нанес удары. Один авианалет совершил. Во время нанесения ударов наших по врагу было уничтожено 53 оккупанта. 118 получили ранения, двое взяты в плен", — сказал он.

Кроме того, по информации Череватого воины ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами и три автомобиля, их пополняли.

Спикер заявил, что в настоящее время противник проводит ротацию в Бахмуте, чем успешно пользуются воины ВСУ.

"Нужно отметить, что враг понимает значение для него Бахмута, поэтому отправляет туда, прежде всего, воздушно-десантные войска, которые в их понимании — крайний аргумент за угрозы потери позиций", — подчеркнул Череватый.

В свою очередь враг на Лимано-Купянском семь раз безрезультатно пытался атаковать позиции ВСУ, 505 раз применял артиллерию и семь раз авиацию.

"27 оккупантов уничтожены, 75 ранены. Также уничтожена бронетехника противника. В частности, БТР-80, БМП, миномет и одно противотанковое орудие "Рапира", два БПЛА", — уточнил он.

Напомним, ранее представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дудар заявил, что российские войска заминировали большое количество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ в течение 12 июня продвинулись на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях фронта.

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