В ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности боев на Бахмутском направлении

Россияне продолжают проводить ротацию в Бахмуте, чем успешно пользуются воины ВСУ.
Интенсивность боев на Бахмутском направлении стала несколько ниже в последние сутки. С этого периода было ликвидировано 53 кафира, 118 получили ранения и двое попали в плен.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
"За эти сутки на Бахмутском направлении интенсивность боев была меньше, одно боевое столкновение произошло. Однако враг поражал так же активно нас ствольной артиллерией и РСЗО. 418 раз нанес удары. Один авианалет совершил. Во время нанесения ударов наших по врагу было уничтожено 53 оккупанта. 118 получили ранения, двое взяты в плен", — сказал он.
Кроме того, по информации Череватого воины ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами и три автомобиля, их пополняли.
Спикер заявил, что в настоящее время противник проводит ротацию в Бахмуте, чем успешно пользуются воины ВСУ.
"Нужно отметить, что враг понимает значение для него Бахмута, поэтому отправляет туда, прежде всего, воздушно-десантные войска, которые в их понимании — крайний аргумент за угрозы потери позиций", — подчеркнул Череватый.
В свою очередь враг на Лимано-Купянском семь раз безрезультатно пытался атаковать позиции ВСУ, 505 раз применял артиллерию и семь раз авиацию.
"27 оккупантов уничтожены, 75 ранены. Также уничтожена бронетехника противника. В частности, БТР-80, БМП, миномет и одно противотанковое орудие "Рапира", два БПЛА", — уточнил он.
Напомним, ранее представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дудар заявил, что российские войска заминировали большое количество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ в течение 12 июня продвинулись на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях фронта.
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