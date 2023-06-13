ВСУ продвинулись на трех направлениях фронта: Маляр сообщила, где есть успех

По состоянию на 13 июня бои продолжаются на Ореховском направлении, в Марьинке, на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Украинские войска в течение 12 июня продвинулись на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях фронта.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в сети 13 июня.
Так, в рамках проведения наступательной операции украинские войска в течение 12 июня продвинулись:
- на 250 м на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища;
- на 200 м на Торецком направлении;
- от 0,5 до 1 км на Бердянском направлении. Там площадь взятой под контроль территории составляет до 3 кв. км.
Что делают оккупанты
Маляр отметила, что российские войска в то же время делают все, чтобы удержать захваченные ими позиции. В частности, враг активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.
"Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", – говорится в сообщении заместителя министра.
Где идут бои 13 июня
По информации от Маляр, сейчас продолжаются бои в таких районах:
- Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении;
- Марьинка;
- Ягодное на Бахмутском направлении;
- Веселое на Лиманском направлении.
Контрследующие действия ВСУ: где еще есть продвижения
В течение прошлой недели Силы обороны Украины освободили от врага семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодарьевку, Нескучное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное.
Как сообщил 13 июня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении, а российские захватчики теряют позиции на флангах.
В этот же день в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска проводят атаки в Запорожском и Донецком направлениях. Так, защитникам удалось:
- освободить 1,5 км на левом фланге и 3,5 км на правом фланге Бахмутского направления;
- продвинуться на 6,5 км в Донецком и Таврическом районах;
- площадь освобожденной территории на Восточном и Южном направлениях – более 100 км.
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