ВСУ продвинулись на трех направлениях фронта: Маляр сообщила, где есть успех

По состоянию на 13 июня бои продолжаются на Ореховском направлении, в Марьинке, на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Украинские войска в течение 12 июня продвинулись на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях фронта.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в сети 13 июня.

Так, в рамках проведения наступательной операции украинские войска в течение 12 июня продвинулись:

на 250 м на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища;

на 200 м на Торецком направлении;

от 0,5 до 1 км на Бердянском направлении. Там площадь взятой под контроль территории составляет до 3 кв. км.

Что делают оккупанты

Маляр отметила, что российские войска в то же время делают все, чтобы удержать захваченные ими позиции. В частности, враг активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.

"Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", – говорится в сообщении заместителя министра.

Где идут бои 13 июня

По информации от Маляр, сейчас продолжаются бои в таких районах:

Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении;

Марьинка;

Ягодное на Бахмутском направлении;

Веселое на Лиманском направлении.

Контрследующие действия ВСУ: где еще есть продвижения

В течение прошлой недели Силы обороны Украины освободили от врага семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодарьевку, Нескучное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное.

Как сообщил 13 июня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении, а российские захватчики теряют позиции на флангах.

В этот же день в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска проводят атаки в Запорожском и Донецком направлениях. Так, защитникам удалось:

освободить 1,5 км на левом фланге и 3,5 км на правом фланге Бахмутского направления;

продвинуться на 6,5 км в Донецком и Таврическом районах;

площадь освобожденной территории на Восточном и Южном направлениях – более 100 км.

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