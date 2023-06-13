В Вашингтоне сообщили, разместила ли Москва ядерное оружие в Беларуси

У США также нет причин изменять позиции стратегических сил США.

В Соединенных Штатах Америки пока не фиксируют признаки перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Мы не видели никаких признаков, что перемещение ядерного оружия неизбежно или уже происходит", — сказал Кирби.

По его словам, также Вашингтон не видят таких признаков, которые бы заставили изменить позиции стратегических сил США в ответ на действия Российской Федерации и Беларуси.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного вооружения в Беларуси было его просьбой, а его применение возможно в случае агрессии против республики.

Россия планирует начать размещение ядерного оружия в Беларуси после завершения 7-8 июля подготовки соответствующих сооружений.

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