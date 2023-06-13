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В Германии начались самые масштабные учения НАТО в истории

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Германии начались самые масштабные учения НАТО в истории

В ФРГ начались масштабные учения НАТО. Фото: Нацвардия США

Около 250 самолетов примут участие в учениях Альянса.

В понедельник, 12 июня, в Германии начались крупнейшие учения воздушных сил в истории НАТО. Таким образом союзники демонстрируют свою военную подготовку на фоне вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

В учениях под названием Air Defender 23 принимают участие более 20 стран и около 250 самолетов, в том числе истребители F-35, самолеты-разведчики AWACS, а также дозаправщики и авианосцы.

Около двух недель в воздушном пространстве Германии, Нидерландов и Чехии военные будут оттачивать мастерство. Преимущественно обучение будет проходить в ФРГ. Часть воздушного пространства военные будут использовать в течение четырех часов в день, в связи с этим немного изменят график движения гражданских самолетов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные в Великобритании завершили обучение по управлению самоходными артиллерийскими установками AS90 и танками Challenger 2.

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Дата публикации
Просмотры
283
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