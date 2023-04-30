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Эксперт объяснил, почему Россия не терпит крах экономики в ближайшее время

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1909
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Эксперт объяснил, почему Россия не терпит крах экономики в ближайшее время

В России не произойдет полный крах экономики / Фото: pixabay.com

Эксперт отмечает, что определенный уровень военной возможности Россия будет обеспечивать всегда.

Не стоит ожидать, что экономика России может развалиться в любой момент. Уровень жизни россиян падает, однако это происходит очень постепенно.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По его словам, полного краха российской экономики не произойдет.

"Иран уже 40 лет находится под санкциями. За эти 40 лет страна стала намного беднее, но все равно определенную способность сохранила. Собственно так же мы можем относиться к способностям России. Если взглянуть на интенсивность, на то, чем они и как они воюют"., то по сравнению с прошлым годом они существенно сократили свои возможности, в частности, из-за санкций наложенных на страну".

При этом эксперт отмечает, что определенный уровень военной способности Россия будет обеспечивать всегда.

"Чем дольше работают санкции, тем больше деградирует российская экономика. Невозможно ввести такие санкции, чтобы они привели к краху России. В этом году самая большая их проблема – это дефицит бюджета, в то же время у них есть рыночная экономика, поэтому не стоит ожидать, что россияне могут начать голодать", — резюмировал Фурса.

Отметим, что процесс краха российской экономики может начаться уже в 2023 году. Этому будут способствовать западные санкции и расходы на войну против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1909
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