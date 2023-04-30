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С мая в Украине отменяется одно из ограничений для водителей: детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
226
Время на прочтение
1 мин
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С мая в Украине отменяется одно из ограничений для водителей: детали

С мая в Украине отменяется одно из ограничений для водителей. / Фото: pixabay.com

Ограничение для водителей автомобилей отменяется с 1 мая.

Согласно правилам дорожного движения, с 1 мая в Украине для водителей отменяется обязательное включение ближнего света фар или дневных ходовых огней за пределами населенных пунктов.

Ежегодно такие ограничения внедряются с 1 октября по 1 мая. Такое правило связано с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости, в частности, в осенне-зимний период.

В указанный период водители (с 1 октября по 1 мая) обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Штраф за правонарушение составляет 425–510 грн.

Напомним, в Украине запретили буквы Z и V на автономерах – в МВД объяснили нюансы.

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