В Польше в жуткой аварии погибла украинка

Автомобиль влетел в дерево на скорости 220 километров в час.

В Польше автомобиль Rangę Rover на большой скорости врезался в дерево и загорелся, в результате ДТП водитель из Беларуси и пассажирка из Украины погибли.

Сообщается, что авария произошла в поселке Слупно в Мазовецком воеводстве. Сообщается, что автомобиль двигался по уровню дороги со скоростью 220 км/ч, однако в какой-то момент водитель потерял управление, в результате чего автомобиль взлетел с дороги и врезался в дерево.

Сообщается, что за рулем транспортного средства находился 34-летний гражданин Беларуси, на пассажирском сиденье 26-летняя украинка.

Оба пострадавших были доставлены в больницу в Варшаву. Врачи говорят, что украинка была просто "мята". У нее были повреждены внутренние органы, заломлены хребет, ребра и конечности. Девушка скончалась сразу после приезда в больницу.

При жизни мужчины врачи боролись два дня, но травы, полученные во время аварии, были не совместимы с жизнью.

Жизнь обоих людей унесла большую скорость. Правоохранители и пожарные, работавшие на месте ДТП, заявили, что давно не видели столь изуродованного автомобиля. Позже стало известно, что молодые люди уезжали на отдых.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше во время показательного полета по случаю открытия аэропорта Варшава-Радом столкнулись два летательных аппарата Orlik. Часть обломков самолетов упала на частную территорию.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше мужчина год не платил аренду за квартиру, когда его пришли выселять, увиденное шокировало.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.