В Польше столкнулись два самолета, обломки упали на жилые дома

Самолеты столкнулись в небе во время показательного полета.

В Польше во время показательного полета по случаю открытия аэропорта Варшава -Радом столкнулись два летательных аппарата «Orlik». Часть обломков самолетов рухнула на частную территорию.

Как стало известно, обломки принадлежат двум учебно-тренировочным самолетам PZL-130 Orlik, информирует InPoland.

Также читайте Польша упростила экспорт БПЛА в Украину

Пресс-офицер муниципального штаба государственной пожарной службы в Радоме Эвелина Боркух заявила: «Мы участвовали в мероприятиях, связанных с вероятным падением части самолета. Наши действия состоят в обеспечении безопасности места происшествия. Некоторые из них (обломки – ред.), вероятно, принадлежали военной машине, поэтому любую другую информацию по этому поводу предоставит армия».

Известно, что на месте падения были обнаружены самолеты, используемые пилотажной группой «Орлик». В настоящее время улица перекрыта. В жилмассив могут попасть только жильцы. На месте работают несколько десятков полицейских, а также солдат Войска Польского.

По словам местных жителей, они услышали громкий хлопок. Также сообщается, что пилоты не пострадали и благополучно приземлились на землю.

Напомним, ранее сообщалось, что ракета, обломки которой обнаружили в лесу на севере Польши, может принадлежать польской армии. Впрочем, при каких обстоятельствах остатки военно-объекта там оказались, пока неизвестно.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше мужчина год не платил аренду за квартиру, когда его пришли выселять, увиденное шокировало.

Читайте также: