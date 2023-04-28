Польша упростила экспорт БПЛА в Украину

С пятницы, 28 апреля, экспорт дронов из Польши в Украину разрешено осуществлять на основе общего разрешения, предоставленного польским министром развития и технологии. Соответствующее решение по просьбе Украины приняло правительства государства-союзника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Этим общим разрешением для экспорта БПЛА в Украину может воспользоваться любой субъект, находящийся на территории Польши. Нововведение освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

"Разрешение касается только определенной категории дронов, определенных в распоряжении. А именно — беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора, с максимальной продолжительностью не менее 30 минут, но менее 1 часа, и предназначенных для взлета и обслуживания. Стабильный управляемый полет при порывах ветра не менее 46,3 км/ч", – говорится в сообщении.

Такое решение очень важно для Украины, ведь основную часть дронов для ВСУ закупают волонтеры, подчеркнули в Минэкономики.

Напомним, 27 апреля польское Минобороны сообщило, о нахождении обломков неопознанного военного объекта вблизи города Быдгощ. Местные СМИ информировали, что это может быть ракета класса "воздух-земля". На ее обломках вроде бы есть надписи на русском языке.