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Воздушная тревога во многих областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2009
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога во многих областях Украины

В домах украинских областей раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Сирены раздаются в тринадцати регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 28 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

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Дата публикации
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