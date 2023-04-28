Ушла из дома и не вернулась: в Киевской области разыскивают девочку

К поискам ребенка привлекли все подразделения местной полиции.

В Киевской области разыскивают ушедшую из дома 13-летнюю Ольгу Мартыненко. Мать ребенка обратилась за помощью к правоохранителям около 22:00 четверга, 27 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На вид ей 13-14 лет. Девочка невысокого роста, среднего телосложения, у нее темные волосы. Одета в кофту, спортивные брюки и кроссовки - все черного цвета.

Полиция Киевщины разыскивает 13-летнюю девочку / Фото: Полиция Киевской области

К поискам ребенка привлекли все подразделения полиции Киевской области.

Тех, кто владеет любой информацией о местонахождении ребенка, звонить на спецлинию "102" или в Обуховское управление полиции по телефону +38 (068) 115 96 84.

Ранее мы сообщали, что в Василькове искали четырехлетнюю девочку. Ребенок незаметно ушел из дома, когда за ним присматривала соседка.

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