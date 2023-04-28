Страна-сосед Украины поддержала создание трибунала касательно преступлений РФ

Киев и Кишинев обсудили шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в 2023 году.

К Основной группе по созданию Специального трибунала касательно преступлений РФ против Украины присоединилась еще одна страна. Соответствующее решение приняли власти Молдовы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Продуктивные переговоры с хорошим коллегой и другом Нику Попеску. Обсудили шаги, необходимые для открытия переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала касательно преступной агрессии против Украины", — глава украинской дипломатии.

Productive talks with good colleague and friend @NicuPopescu. Объявленные шаги необходимы для Open EU Accession Talks в 2023. Он писал я о Moldova влечение к своей группе на создании специальной полиции для потери агрессии по Украине. 35 states now. pic.twitter.com/l4xSAgGvHv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 27 апреля 2023

В настоящее время участниками этой группы стали 35 стран. Напомним, 34-м ее членом стала Коста-Рика.

Идею создания Специального трибунала в ноябре прошлого года предложил Европейский союз. Официально она была поддержана в январе путем голосования в Европейском парламенте.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США поддержал "гибридный трибунал" против России.

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