В Польше нашли обломки ракеты с надписью на русском языке – СМИ

В лесу на севере Польши близ города Быдгощ обнаружили обломки неопознанного военного объекта. Местные СМИ сообщают, что это может быть ракета класса "воздух-земля". На ее обломках якобы есть надписи на русском языке.

Об этом сообщили польское Минобороны, генпрокурор Збигнев Зебро, а также пишет издание RMF24.

Отмечается, что обломки объекта были обнаружены еще 25 апреля. Сколько она находилась в лесу, неизвестно. В Минобороны отмечают, что ситуация не угрожает безопасности местных жителей.

"Остатки неопознанного военного объекта нашли возле города Замостья, примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место находки исследуют сотрудники полиции, военкомата и саперы", — заявили в Twitter Министерства обороны.

По словам польского генпрокурора, Збигнева Зобра, прокуратура в Гданьске начала расследование по найденным в лесу "остаткам военно-воздушного объекта". На месте инцидента работают следователи, полиция и военные эксперты.

В свою очередь, издание "RMF FM" со ссылкой на собственные источники пишет, что, вероятно, речь идет об обломке ракеты класса воздух-земля. Несмотря на то, что ее нашли два дня назад, она могла упасть гораздо раньше. Сначала считалось, что это обломки беспилотника. Отмечается, что на остатках объекта якобы есть надписи на русском языке.

Именно эти надписи могут указывать на оружие советского производства, отмечают журналисты. Кроме того, по предварительным данным, у ракеты отсутствует боевая часть. В прокуратуре Гданьска отказались комментировать предположение.

"Место инцидента со вчерашнего дня (26 апреля — Ред.) оцеплено службами, вход в лес охраняет военная полиция, также там замечены саперы и пожарная команда", — говорится в материале.

К слову, местность, где нашли обломки, расположена в 500 километрах от границы Украины, более 400 километров от границы с Беларусью и около 240 километров – с Калининградской областью России.

Напомним, 15 ноября 2022 года во время массированной ракеты РФ на энергетические объекты в Украине одна из ракет упала на территорию польской деревни Пшеводув. Оно расположено в 5 км от украинской границы. В результате погибли два гражданина Польши, находившиеся на ферме, куда попала ракета.

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