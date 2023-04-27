Группа "Антитела" даст концерт в Крыму

Украинская группа "Антитела" озадачила и одновременно порадовала поклонников неожиданной новостью.

Так, коллектив анонсировал концерт в Крыму, в городе Ялта. Музыканты уже открыли продажу билетов на первое крупное стадионное шоу в Ялте, которое состоится 23 августа 2024 на стадионе "Авангард".

"Антитела". Ялта. Лето 2024 года! Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В украинском Крыму. Мы открываем предпродажу на первое большое стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард". С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, настанет день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом (или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями", — говорится в сообщении группы на официальной странице Instagram.

Участники "Антител" выразили уверенность, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и "украсить желто-голубизной, современной украинской музыкой все Южное побережье Крыма".

Напомним, что на днях с участниками группы "Антитела" произошел ужасный инцидент. Возвращаясь с гастролей в Париже, автобус музыкантов чуть не попал в ДТП. А все потому, что неизвестные выкрутили гайки на колесе турового авто группы.

Читайте также: