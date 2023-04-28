Бронирование работников: работодателям изменили сроки подачи документов

Теперь необходимо в срок не более пяти рабочих дней органам государственной власти, другим государственным органам подать списки с соответствующими работниками в Генштаб ВСУ (СБУ, Службу внешней разведки).

Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно новым правилам, теперь необходимо в срок не более пяти рабочих дней органам государственной власти, другим государственным органам подать списки с соответствующими работниками в Генеральный штаб Вооруженных сил (СБУ, Службу внешней разведки). Там их должны проверить и утвердить.

Далее Генштаб (СБУ, Служба внешней разведки) в срок не более 10 рабочих дней должен передать эти списки Минэкономики. В свою очередь Минэкономики должно в срок не более пяти рабочих дней принять решение о бронировании военнообязанных.

Затем военнообязанный должен быть зачислен на специальный военный учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки в срок не более пяти рабочих дней.

Напомним, в случае усиления мобилизации в Украине можно внести изменения в ст. 23 Закона о мобилизации, сократив основания для предоставления отсрочки от призыва. Это компетенция Верховной Рады Украины.

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