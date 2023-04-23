Вручение повесток на блокпостах: юрист объяснил, насколько это законно

В Украине военным комиссарам разрешили вручать повестки вне зависимости от места жительства потенциальных призывников. Поэтому вручение повесток на блокпостах является законным решением.

Об этом в комментарии "24 каналу" сказал юрист Владислав Юрчак.

Ранее повестки военнообязанным вручали по месту прописки и мужчины не всегда спешили зарегистрироваться в других регионах. Раньше потенциальные призывники этим активно пользовались, заявляя, что они в других населённых пунктах только проездом.

Теперь при переезде на новое место постоянного проживания мужчина должен стать на военный учет в течение 7 дней и если он не сделал этого – ему тоже могут вручать повестку.

"Этим моментом активно пользовались некоторые граждане, желавшие избежать мобилизации. Сейчас им будет это сделать гораздо сложнее, а "легендарные" повестки на блокпостах стали реальностью", – пояснил юрист.

Напомним, принимать на работу, зачислять на обучение военнообязанному могут только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Так же чтобы пересечь государственную границу военнообязанный должен иметь военно-учетный документ.

Ранее адвокаты объяснили, могут ли мобилизовать военнообязанного не по месту прописки.

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