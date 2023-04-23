Не ожили даже деревья: с фронтом из села Снигиревка ушла жизнь

В Снегиревской общине, которая была в оккупации, сейчас работают саперы. Масштабы засоренности боеприпасами поражают даже опытных саперов, разминировавших Киевщину, говорится в ТСН.

Вырви от авиационных бомб, горы кирпича вместо домов и мертвая тишина. Фронт ушел, а с ним и жизнь из этого села. Домой первой из всех односельчан, чтобы увидеть свою прошлую жизнь, вернулась Людмила. “Можно сказать, через крышу вышла во двор, там все разбито. Думали может что-нибудь открою и нет мебели, ничего, все раскисло. Нашла два альбома своих семейных, Слава Богу, будет память”, – говорит со слезами женщина.

Все что строила и наживала за 30 лет, сгорело за один день. В хозяйстве ничего не осталось. Все комбайны и тракторы превратились в металлолом. "Мы фермеруем, было 100 гектаров земли, у меня два парня и муж, имели хозяйство — коровы свои 6 штук, выпустила, куры, собаки… Набрали рваных штанов и бабушку соседку — убегали", — вспоминает Людмила.

Также читайте Побратимы на прощании с заместителем командира "Беретом" пообещали врагу злобную месть

По селу валяются мины и снаряды, все поля забросаны бомбами и заминированы, на улицах разбита техника. На обочинах поднялась трава, а деревья не зацвели, так и стоят разбитыми занозами. Здесь возле Снегиревки оккупанты сделали опорный пункт. "Основную опасность представляют минно-взрывные заграждения, устанавливаемые инженерными подразделениями — это противотанковые противопехотные мины, смешанные минные поля, а также ловушек с использованием противотанковых и противопехотных мин", — говорят пиротехники.

До этого села осталась только одна дорогая проездная, остальные грунтовые и поля являются смертельной ловушкой. Разминировать такие территории за короткое время не под силу никаким саперам мира. Поэтому ребята идут шаг за шагом по метру со щипами и металлоискателями. Из-за большого количества осколков разминирование продолжается не столь стремительно.

Саперы работает у кладбища, прощупывают каждый клочок земли. Оккупанты намеренно миновали кладбища, еще и бои шли вокруг. Местные, несмотря на минную опасность, все равно могут попытаться приехать в поминальные дни на кладбище. "Учитывая цинизм соседей здесь рассчитывать, что кладбище не заминировано нельзя ни разу, поэтому хотелось бы обратиться к населению, проживающему на деоккупированных территориях, воздержаться от посещения кладбищ", — просят саперы.

Только вокруг этого села Николаевской области все заминировано на сотнях гетар. Все саперы собирают на месте сразу утилизируют подрывами. Слишком велики риски с перевозками смертельных находок.

Читайте также:

Пока лечились, заработали собратьям на авто: бойцам удалось монетизировать свою терапию

Бахмут горит под звуки непрерывных боев: враг постоянно пытается штурмовать

Глаза в глаза с врагом: бойцы держат Бахмут на позициях рядом с россиянами, на сторону украинцев стал дождь