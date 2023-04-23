Бахмут горит под звуки непрерывных боев: враг постоянно пытается штурмовать

Дорога до Бахмута всего в нескольких сотнях метров от позиций противника, так что ехать ею чрезвычайно опасно. Когда-то город роз теперь встречает выжженной землей и грохотом артиллерии, говорится в ТСН.

Здесь нужно искать укрытие под постоянные звуки стрелковых сражений. Враждебная пехота уже в городе и ее позиции могут быть буквально в каждом окне еще уцелевших высоток. Город горит, здесь постоянный запах смога, гари и постоянные разрывы. Здесь слышен шелест снарядов, а еще свист пуль, активные боевые действия не останавливаются ни на миг.

В это время суток на мирной территории люди только идут на работу, а командир Василий только что завершим руководить боем и уже не первым за это утро. “У них просто принцип, тактика - впереди идут зеки, затем штурмовая группа. Штурмовая, если штурмует удачно, на свое место ставит зэков и возвращается и так каждый раз”, — рассказывает военный.

Этой ночью он спал всего три часа, но говорит привык за год войны. Правда, на этот раз оккупанты донимали сверхтяжелую артиллерию, потому что подтянули к Бахмуту пушки калибра более 200 миллиметров. Одного выстрела достаточно, чтобы разрушить сразу несколько квартир многоэтажек. От разрывов на улице вздрагивает даже подземелье, но и такое утро в Бахмуте называют тихим, хотя оккупанты бьют из нескольких орудий.

От разрывов на улице вздрагивает даже подземелье, но и такое утро в Бахмуте называют тихим, хотя оккупанты бьют сейчас из нескольких орудий.

За этот участок фронта отвечают холоднояровцы, удерживающие основные подходы в город и ежедневно отбивающие по несколько десятков атак россиян. Это сверхусилие, ведь количество вражеской пехоты превосходит наше в разы. "Посмотрите на количество населения и какую мобилизацию они провели. Я думаю, что у них соотношение 1 к 4, если не больше”, — рассказывают бойцы в разы больше враждебных оккупантов.

Да и в этих адских боях бойцы находят время почитать новости. Особенно о контрнаступлении, которого в Бахмуте очень ждут. Если контрнаступление будет не на Бахмуте, а в другом месте, то нам здесь станет легче. Потому что кац***ы начнут двигаться — одни под землю, а другие в мешок”, — убеждены бойцы.

Пока же на Бахмуте здесь сдерживают врага и не только орудиями от иностранных партнеров, но и трофейными. Как российский танк Т-80 Владимира. Каким бойцы совсем недавно сравняли с землей позицию врага. Панцерник холоднояровцы затрофеили еще в прошлом году в Тростянце. До сих пор верно служит нашим воинам и даже прикрылся при обстреле своего командира. Хотя осколки пронизали лицо воину, но после лечения 23-летний офицер снова в строю в самом адском участке фронта. “Было попадание в танк, мы развернулись. Второе попадание – я приказал покинуть танк. Третий прилет – осколок в голову. Какое списываться? Я хотел поскорее вернуться, это моя работа, я кадровый офицер”, — говорит Владимир.

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