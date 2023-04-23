Украина завоевала еще две медали на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике

Валентина Кисиль положила в копилку "сине-желтых" серебряную и бронзовую награды.

Украинка Валентина Кисиль выиграла две медали в заключительный день чемпионата Европы-2023 по тяжелой атлетике в Ереване.

Валентина, выступавшая в весовой категории более 87 кг, показала второй результат в рывке (111 кг) и завоевала "серебро".

Затем украинская спортсменка стала четвертой в толчке (133 кг). Этот результат позволил украинке завоевать "бронзу" по сумме двоеборья (111 + 133 = 244 кг).

Всего сборная Украины на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике завоевала 21 медаль (6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), из них восемь наград "сине-желтые" выиграли в двоеборье, в том числе две золотые.

Лучшие результаты среди украинок на континентальном первенстве в Ереване показали Камила Конотоп (вес до 59 кг) и Ирина Деха (вес до 81 кг), которые стали абсолютными чемпионками Европы.

Сборную Украины на континентальном первенстве по тяжелой атлетике представляли 17 спортсменов – пять мужчин и 12 женщин.

Напомним, во время церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике в Армении подожгли флаг Азербайджана. Из-за скандального инцидента Азербайджан решил досрочно снять свою команду с турнира.

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