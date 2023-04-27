Обломки ракеты на севере Польши: СМИ выяснили их возможное происхождение

Ракета, обломки которой была найдена в лесу на севере Польши в лесу, может принадлежать польской армии. Впрочем, при каких обстоятельствах остатки военно-объекта там оказались, пока не известно.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на собственные источники.

По словам журналиста Кшиштофа Засада, "ракета "воздух-земля", найденная в лесу близ Быдгоща, принадлежит польской армии". Издание пишет, что он "неофициально выяснил, вероятно, это был не обстрел из-за границы".

Отмечается, что неподалеку от этой местности расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты, и аэродром.

"Она не обязательно (ракета – Ред.) прилетела со стороны РФ или с линии боевых действий. Стоит напомнить, что у нас есть МиГи-29, оснащенные ракетами. Возможно, были какие-то тренировки, возможно, украинских, возможно, польских". лётчиков", — прокомментировал находку генерал Роман Полько.

Он предположил, что ракета могла упасть в лесу во время военных учений. По его словам, в Польше осталось немало постсоветского вооружения. Именно поэтому на обломках видны кириллические надписи.

Сценарий, согласно которому это была случайная ракета, выпущенная над польской восточной границей, он назвал маловероятным.

Напомним, 27 апреля польское Минобороны сообщило, что вблизи города Быдгощ обнаружили обломки неопознанного военного объекта. Местные СМИ информировали, что это может быть ракета класса "воздух-земля". На ее обломках якобы есть надписи на русском языке.

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