В Румынии ответили Медведеву на его упреки о "претензиях Бухареста" на "кусочек Украины"

Румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску отреагировал на регулярные упреки заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о "распределении территории Украины" между соседними странами.

Свое возмущение Ауреску написал в Twitter.

Заявления приспешника диктатора Путина о территориальных претензиях Бухареста к Киеву – "слабая" пропаганда.

"Бывший президент России Медведев говорит, что Румыния и другие соседние с Украиной страны "мечтают" получить "кусочки" ее территории. Так неудачно и ошибочно! Румыния полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее усилия выиграть отвратительную агрессивную войну против нее!" в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2023-го депутат румынского парламента Дианы Шошоаке инициировала аннексию частей Украины. В парламент Румынии внесен законопроект, который требует вернуть в состав этого государства некоторые южные регионы Украины.

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