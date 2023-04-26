В России начали рассылать повестки с угрозами — СМИ

Россиянам все чаще начинают приходить повестки с угрозами. За неповиновение местным обещают "ограничительные меры".

В России начали рассылать повестки с угрозами применения "ограничительных мер" в случае неявки в военкомат.

Об этом сообщает российский оппозиционный телеканал "Дождь".

Так, в одной из повесток, попавших в руки журналистов, говорится, что 21-летнему призывнику нужно явиться в военкомат Выборгского района Петербурга утром 28 апреля "для прохождения медицинского осмотра".

Правда, в правом нижнем углу документа стоит штамп с угрозой: "Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок, в отношении вас будут введены ограничительные меры".

Фото: Дождь

Напомним, 14 апреля российский диктатор Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и ограничительных мерах для призывников, которые не придут в военкомат. Таким образом, в РФ вводится запрет на выезд граждан, получивших повестку, до их визита в военкомат. А нарушителям грозит запрет регистрации транспортного средства и ограничение в правах на управление им, запрет регистрироваться как ФЛП и самозанятый и другие многочисленные ограничения.

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